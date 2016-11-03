Москва, 3 ноября, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Высокая доходность рублевых позиций на рынке обусловлена большой разницей между ставками ЦБ и ФРС США, и пока ЦБ не будет снижать ключевую ставку, эта ситуация будет сохраняться. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября начальник аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Сергей Суверов, комментируя оценку рубля как наиболее высокодоходной валюты последних месяцев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Рубль будет относительно крепким, пока будет большая разница между процентными ставками в рублях и в иностранной валюте. Пока она достаточно существенна, пока ЦБ не собирается снижать ключевую ставку, поэтому дифференциал будет сохраняться. Даже если ФРС США поднимет процентную ставку, разница в ставках будет достаточно серьезная, и это будет способствовать притоку спекулятивного капитала в рубли», — отметил он.

Вместе с тем есть и факторы, которые играют против рубля, указывает эксперт. «Это то, что в России есть бюджетный дефицит и не все благополучно с нефтью, потому что есть противоречия внутри ОПЕК по сокращению нефтедобычи. Будет его умеренное ослабление к концу года, но в принципе не стоит ждать слишком сильных изменений с точки зрения валютного курса», — полагает Суверов.

В России ставки остаются высокими, поэтому рубль остается привлекательным вложением, подчеркнул аналитик. «Сильный рубль способствует замедлению инфляции, но часть проектов по импортозамещению уже «подвисла», потому что импорт снова увеличивает свою привлекательность», — констатирует эксперт.

В высокой доходности рубля «есть и плюсы и минусы, для бюджета привлекателен более слабый рубль, но у государства не так много инструментов, чтобы повлиять на курс валют, если не прибегать к прямым интервенциям, а этого ЦБ пока делать не будет», считает Суверов.

Высокая доходность будет дальше сохраняться по рублевым позициям, делает вывод эксперт.

В 2017 году доходность за счет вложений в рублевые активы может удвоиться и составить 15%. В России формируется «супердоходная валюта», считают аналитики, опрошенные Bloomberg. Между тем за последние 2 месяца на внутреннем рынке России наблюдалась иная ситуация: население, по традиции ожидающее ослабления рубля, начало скупать иностранную валюту, констатируют аналитики.