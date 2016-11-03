Москва, 3 ноября, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин («Единая Россия») возмущен инициативой депутата Натальи Поклонской («Единая Россия») проверить фильм «Матильда», «которого еще нет», передает корреспондент ИА REGNUM 3 ноября.

Реальный Николай II

«Сейчас у некоторых депутатов Госдумы возникла идея проверить фильм «Матильда» Алексея Учителя, который, к слову, еще только снимается. Возникает вопрос: как проверить то, чего еще нет», — цитирует парламентария сайт Госдумы.

Сюжет фильма построен на истории взаимоотношений балерины Кшесинской и последнего из русских царей Николая Романова, напомнил Говорухин.

«Историки оценивают его, как самого слабого русского императора за всю историю, правление которого и привело, главным образом, к революции 17-го года. Церковь же возвела его в лик святых за мученическую смерть», — констатирует депутат.

«Но даже если бы он, по оценке историков, был бы и самым сильным императором, непонятно почему реальная история из жизни Николая Романова, который, кстати, был тогда еще только наследником трона, должна вызывать возмущение у определенных кругов и вытекать в подобные проверки», — указал Говорухин.

По его мнению, «такие инициативы необходимо прерывать на корню».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Наталья Поклонская направила депутатский запрос Генпрокурору Юрию Чайке с просьбой провести проверку в связи с выходом фильма «Матильда».

Поклонская пояснила, что к ней поступил запрос от представителей общественного движения «Царский крест», требующих провести проверку в отношении Учителя. Активисты сочли картину «антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры». «И, если действительно будут установлены признаки оскорблений религиозных чувств православных и пока не закончится проверка, соответствующее исследование этого фильма — а будет проверяться и культурное историческое обоснование — фильм, конечно же, не пойдёт в прокат», — сказала Поклонская.

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