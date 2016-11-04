София, 4 ноября, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Если российский «Газпром» проявит интерес к проекту строительства газораспределительного хаба «Балкан», то совместная рабочая группа Европейской комиссии и Болгарии по проекту готова начать переговоры. Об этом заявил посол Болгарии в России Бойко Коцев в интервью журналистам, пишет «Прайм».

neizvestnayabg Флаги Болгарии и Евросоюза

Коцев отметил, что правительство Болгарии и ЕС создали совместную рабочую группу для реализации газового хаба. Представители группы предоставили «Газпрому» всю информацию по проекту, и если российская компания будет заинтересована, то ЕК и Болгария готовы к переговорам в трехстороннем формате.

Хаб «Балкан» — это интересный с точки зрения экономики проект. Болгария понимает отношение России к юридическим гарантиям для участия в проекте. Однако российская сторона, скорее всего, получит всю необходимую информацию по проекту хаба, выразил уверенность посол.

ИА REGNUM передавало ранее, что в 2015 году правительство Болгарии и ЕК договорились о формировании совместной рабочей группы, целью которой является поддержка развития маркетинговой концепции, бизнес — и финансового плана газового хаба «Балкан». Тогда же отмечалось, что проект газового хаба «Балкан» следует стратегии Болгарии по диверсификации своих энергетических поставок и маршрутов.

Болгария уже не в первый раз говорит о том, что надеется на участие в строительстве газового хаба России. Так, в июне этого года министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что болгарская сторона предложила российской создать газовый хаб на своей территории. В сентябре Бойко Коцев заявил, что надеется на реализацию проекта при участии России. Посол подчеркнул, что Болгария хочет развивать отношения с Москвой в разных направлениях. В частности посольство надеется, что обе страны придут к правильному решению относительно проекта «Южный поток».

Напомним, что в декабре 2014 года Россия приостановила реализацию проекта строительства газопровода «Южный поток», так как Болгария так и не дала разрешения на прокладку газопровода по своей территории, последовав требованиям Еврокомиссии. Неконструктивная политика ЕК заключалась в том, что комиссия задним числом применила к проекту требования Третьего энергетического пакета. Позже Болгария не раз говорила о том, что хочет вернуться к рассмотрению газопровода «Южный поток». Однако в результате заморозки проекта Россия понесла убытки. В связи с чем в августе этого года президент РФ Владимир Путин заявил, что если София хочет вернуться к обсуждению «Южного потока», то теперь Москве нужны юридические железобетонные гарантии.

Кроме того, Россия и Болгария планировали строить АЭС «Белене». В итоге проект сорвался по вине болгарской стороны, которая теперь должна выплатить российской неустойку. Не лишним также будет напомнить, что несмотря на то, что болгарско-российские отношения всегда были дружественными, София активно поддерживает санкции Евросоюза против России. Так, в 2015 году во время пресс-конференции с президентов Украины Петром Порошенко президент Болгария Росен Плевнелиев заявил, что Болгария поддерживает антироссийские ограничительные меры и будет продолжать действовать в поддержку Украины. В свою очередь, Порошенко поблагодарил своего болгарского коллегу «за поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», а также за поддержку сотрудничества Украины с НАТО.

В 2015 году в Софии был открыт координационный центр НАТО. Еще Румыния и Болгария активно участвуют в деятельности 6-го флота США и создают новые сухопутные базы. А в июне этого года Порошенко в ходе визита в Софию анонсировал создание совместной с Болгарией и Румынией военной бригады по примеру литовско-польско-украинской в формате НАТО.

Более того, болгарский президент не раз делал заявления об «агрессии России». Росен Плевнелиев в интервью BBC высказал мнение, что Россия пытается расколоть и дестабилизировать Европу с помощью кибератак. Кремль пытается повлиять на политику его страны и других европейских государств, финансируя политические партии и распространяя пропаганду, считает болгарский лидер.