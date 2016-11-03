Ярославль, 3 ноября, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Аптекам невыгодно поднимать цены на лекарства ввиду высокой конкуренции на рынке. Единственный способ заработать для них — это наценка, но здесь фармацевты ограничены законодательством, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в одной из аптечных сетей Ярославля.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Аптека

Ранее ИА REGNUM сообщало о росте цен на наиболее востребованные ярославцами лекарственные препараты. В ряде случаев, их стоимость увеличилась в разы! При этом, как считают работники аптек, именно они в росте цен практически не участвуют. Аптеки делают свои наценки на лекарства — чтобы заплатить налоги, зарплаты сотрудникам, коммуналку и аренду. Но их вклад в подорожание минимален.

«Мы жестко ограничены законодательством: есть узкая «вилка» цен, которая строго регламентирована Минздравом. Нарушителю, сделавшему чрезмерную наценку, немедленно грозят штрафы, аресты торгового предприятия на длительный срок или закрытие. Проверяют аптеки очень часто, как в плановом порядке, так и во внеплановом. Например, прокуратура может прийти даже на основании выданного чека и проверить торговую точку внезапно. Со всеми последующими неприятностями», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM источник в аптечной сети.

В первую очередь это касается препаратов, входящих в список жизненно необходимых и важнейших (препараты ЖНВЛП). Менее жесткие требования для препаратов, которые в этом списке не значатся, но и тут аптеки ограничены в возможности повышать цены. Согласно профильному Постановлению правительства Ярославской области, на препараты в ценовой категории до 50 рублей включительно розничная наценка не может превышать 30%, для лекарств стоимостью от 50 рублей до 500 рублей — не более 25%, свыше 500 рублей — не более 17%. А вот цены на БАДы никакими регламентами не ограничены. Наценка на них может быть и 100%.

Чрезмерно завышать цены мешает и конкуренция — аптеку в Ярославле можно найти практически на каждом шагу. Если в соседней цена на 20 рублей ниже — люди пойдут туда. Также фармацевтам невыгодно повышать стоимость препарата, дорогого в закупке, иначе его просто не купят.

«Мы получаем лекарства от компаний-посредников — именно они устанавливают нам цены. Например, препарат Резалют сейчас в нашей аптеке стоит 420 рублей. В закупке он был 380 рублей — всего месяц назад. Сейчас он стоит только в закупке 425 рублей. Нам тоже придется выставить свою наценку. Как результат — он будет стоить более 470 рублей», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аптеке.

И так со всеми лекарствами, уточняют фармацевты: от закупки к закупке они все стабильно прибавляют от 10 до 50 рублей в цене. Впрочем, виновата и сезонность: осенью, в период простудных заболеваний, дорожают все противовирусные препараты, лекарства от насморка. При этом, подчеркивают фармацевты, закупать лекарства напрямую у производителя аптеки не имеют права. А как идет ценообразование внутри компаний-посредников — им неизвестно. Возможно, секрет роста цен — именно там.