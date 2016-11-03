Саратов, 3 ноября, 2016, 16:51 — ИА Регнум. 3 ноября губернатор Валерий Радаев участвовал в экскурсии на ретро-трамвае. В районе 4-й Дачной трамвай сошел с рельсов, сообщает ИА REGNUM. По словам очевидцев — журналистов, чиновники к происшествию отнеслись с улыбкой.

livejournal.com/er_saratov Валерий Радаев совершает экскурсию на ретро-трамвае в сопровождении чиновников и депутатов, 3 ноября 2016 год

По информации «Регион 64», в момент аварии внутри вагона 1936 года, помимо главы региона, находились глава Саратова Валерий Сараев, министры и журналисты. Некоторые из них не удержались на своих местах, но все обошлось без травм. Пассажиров пересадили в обычный вагон, следовавший впереди.

Валерий Радаев после ЧП вышел из трамвая и поблагодарил вагоновожатую. По его мнению, сегодняшнее событие позволит людям почувствовать разницу между раритетной и современной техникой, написало издание.