Калуга, 3 ноября, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Более 19,6 тысяч кубических метров лесоматериалов и 100 тысяч штук древесно-упаковочного материала отправлено из калужского региона на экспорт за 10 месяцев этого года. Это в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, сообщили 3 ноября корреспонденту ИА REGNUM в управлении Россельхознадзора по Калужской области.

Tan2 Лес. Бревна

По данным ведомства, калужские лесоматериалы пользуются спросом в Бельгии, Германии, Израиле, Иордании, Польше и в других странах. Вся экспортируемая поднадзорная продукция соответствует международным требованиям стран-импортеров.

Лесопромышленная деятельность традиционно в приоритете местной экономики. В области активно действует лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. По производству пищевого пергамента, спичек, ящиков из картона, древесных плит регион занимает ведущие позиции в стране.

Напомним, общая площадь лесов Калужской области составляет 1353,3 тыс.га. Около 49% всей лесной площади региона занимают березовые леса. Осиновые леса произрастают на 16% территории. Сосны занимают 10,7% региона, а еловые леса — 16,8%. В настоящее время доля дубовых лесов составляет около 3,6%, ольховых формаций — примерно 2%, а липовых порядка 1%. В калужских лесах также произрастают вяз, ильм, клен и ясень.

По данным Калугастата, в 2015 году из Калужской области было экспортировано лесоматериалов на сумму порядка 22,3 млн долларов.