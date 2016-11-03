Санкт-Петербург, 3 ноября, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Генподрядчик сумеет устранить вибрацию выкатного поля стадиона на Крестовском острове в Петербурге до конца года. В этом убежден глава временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения в РФ Чемпионата мира по футболу 2018 года, сенатор Вадим Тюльпанов.

Gov.spb.ru Чиновники на стадионе

«Я согласен с Виталием Леонтьевичем (вице-премьером Виталием Мутко — прим. ред.), что это штатная ситуация», — заявил Тюльпанов 3 ноября корреспонденту ИА REGNUM. Напомним, сегодня вице-премьер посетил чашу стадиона, после чего сообщил, что все недостатки будут устранены.

Вадим Тюльпанов также намерен посетить стадион с инспекцией, возможно, это произойдет в рамках работы комиссии Совфеда уже в декабре. Тюльпанов добавил, что одной из причин возникновения проблемной ситуации может быть тот факт, что в России пока не существует норм строительства подобных объектов

Сенатор напомнил, что «Зенит-Арена» стала первым для страны опытом возведения стадиона со столь сложной конструкцией выкатного поля и раздвижной крыши.

«Поэтому сюрпризы могут быть и, наверное, еще будут. Необходимо устранить это недоразумение, и, думаю, что подрядчику это по силам сделать до конца года», — заметил Вадим Тюльпанов.

Ранее источник ИА REGNUM сообщил, что комиссия FIFA после инспекции стадиона потребовала устранить излишнюю вибрацию выкатного поля стадиона на Крестовском острове до 20 декабря. Если этого не произойдет, матчи под эгидой FIFA на стадионе в Петербурге проводиться не будут.