Москва, 3 ноября, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Госдума 9 ноября может принять заявление о судебном процессе по уголовному делу о событиях января 1991 года в Литве. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 ноября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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Автором документа является член комитета по международным делам Сергей Шаргунов (КПРФ).

Депутаты обратили внимание на то, что в Вильнюсе 3 октября 2016 года начался второй этап уголовного процесса по так называемому делу 13 января над более чем 60 гражданами бывшего СССР, среди обвиняемых Юрий Мень, которому предъявлено очное обвинение, он почти три года содержится под стражей несмотря на тяжелое заболевание.

Депутаты считают происходящее судилище политическим процессом в худших традициях «карательной юстиции», который никак не связан с защитой прав и свобод человека, противоречит нормам международного права, носит ярко выраженный антироссийский характер.

«Подобные процессы не только не способствуют восстановлению подлинно дружественной атмосферы взаимодействия между нашими соседними государствами, но и наносят существенный вред долгосрочным интересам российско-литовских отношений», отмечается в проекте заявления.

Парламентарии выражают протест в связи с попытками принятия под видом правосудия политических решений, так или иначе направленных против России.

Депутаты заявляют о том, что «они и впредь будут оказывать необходимое содействие гражданам РФ и гражданам других государств, преследуемым по так называемому делу 13 января, включая обеспечение правовой и информационной поддержки, в том числе используя механизмы межпарламентского взаимодействия и парламентской дипломатии».