Тобольск, Тюменская область, 3 ноября, 2016, 16:20 — ИА Регнум. В тюменском Тобольске при пожаре погибла десятилетняя девочка-инвалид. Она страдала ДЦП — заболеванием, при котором не могла ходить. В момент пожара девочка находилась дома одна, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР по Тюменской области.

Ефим Волков. Пожар. 1905

Трагедия произошла 2 ноября, в 18:40 в микрорайоне Иртышский на улице Заречной. Ребенок был обнаружен мертвым после тушения пожара в одном из частных домов Тобольска. Пожарных вызвали соседи. В доме проживали четверо человек. Родители девочки находились на работе. Младшая сестра погибшей осталась в живых. Где она была на момент пожара, следователи не сообщают.

По предварительной версии, возгорание дома произошло в результате короткого замыкания в электрощите, находившемся в прихожей.

Следователями СКР по Тобольску проводится проверка ЧП. Все обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

Напомним, Тюменская область печально известна частой гибелью детей в огне. Так в пожаре 16 декабря минувшего года сгорели двое малышей в посёлке Богандинском Тюменского района. Дети 2008 и 2013 годов рождения находились под присмотром пьяной бабушки, пока родители детей были на работе. Пожар произошел в 16 часов 44 минуты по местному времени в частном жилом доме по улице Ленина. Бабушка осуждена на полтора года условно.

Ранее, 12 мая, в Тюмени на улице Правды сгорели два частных двухэтажных дома — погибли трое детей и один взрослый. А 16 декабря 2014 в селе Ярково Тюменской области в огне погибли четыре ребенка от 1,7 года до 5 лет. Мать ушла со знакомой попировать в кафе, а детей закрыла дома на ключ. Когда мать вернулась в три часа ночи, дом горел. В итоге, суд ей назначил наказание в три года отбывания в колонии — поселении.

Самой страшной трагедией во время пожара в Тюменской области до сих пор является гибель двоих взрослых и пятерых детей в ночь на 31 марта 2014 года в Ярковском районе. Загорелся частный деревянный дом, и во время пожара взорвались три газовых баллона. Спасатели обнаружили тела семи погибших: 55-летняя женщина, ее 8-летний внук и 26-летняя дочь с двумя сыновьями 2007 и 2010 годов рождения и двумя дочками 1,5 и 6 лет.

Трагедии, уносящие детей при пожарах продолжились и в этом году. В январе огонь унес жизнь двухлетнего мальчика и его 29-летнего отца во время возгорания в частном доме в селе Луговое. Установлено, что мужчина 15 января вернулся домой с работы из Тюмени, дома с ним находился двухлетний сын. Второй сын 2008 года рождения был у прабабушки в другом крыле того же дома. Супруга в момент трагедии находилась на работе на суточном дежурстве. Ночью произошел пожар, который обнаружили соседи, и вызвали огнеборцев. Дедушка до приезда пожарных пытался проникнуть в квартиру и спасти сына и внука, но это ему не удалось. Причина пожара — неисправность электропроводки.

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Из-за неисправности электропроводки 10 марта около 2 часов по местному времени в деревне Большие Арияры Тюменского района загорелся частный жилой деревянный дом. В результате пожара погибли двое малолетних детей: мальчик в возрасте 5 лет, девочка в возрасте 1 года и их родители — 42-летний мужчина и его 37-летняя супруга.

Отметим, что частая гибель детей на пожарах в частных домах Тюменской области возмутила бывшего уже уполномоченного по правам детей Павла Астахова. Зачастую родители оставляют своих детей одних, и лишь после непоправимой трагедии понимают, какую ошибку совершили. Он предложил в феврале этого года главе региона Владимиру Якушеву ставить датчики дыма в те здания, которые являются местом пребывания детей и могут быть опасны в плане возникновения пожара. По словам Павла Астахова, такое оборудование стоит совсем недорого (около 300 рублей), но при этом поможет спасти ни одну жизнь.

В качестве примера он привёл Оренбургскую область. Совместно с МЧС России регион реализует акцию под названием «Сохрани жизнь себе и своему ребенку». В рамках обходов жилых домов частного сектора определяются пожаробезопасное состояние жилья, необходимость проведения ремонта печного, газового оборудования, электросетей и т.д. Кроме того, проводятся беседы с жильцами, а детей обучают мерам пожарной безопасности.