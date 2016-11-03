Россошь, Воронежская область, 3 ноября, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Восемь лет в колонии строгого режима проведет житель Воронежской области за сексуальное насилие над десятилетней девочкой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

josealbafotos Арест. Тюрьма

48-летний мужчина, являющийся инвалидом третьей группы, признан судом виновным в совершении насильственных действий сексуального характера.

Как установлено судом, в сентябре 2015 года ранее не судимый инвалид третий группы — мужчина потерял ногу — «с целью удовлетворения своих половых потребностей» попросил свою соседку зайти к домой. В одной из комнат он с силой толкнул девочку на диван и схватил руками за шею, попытавшись совершить действия сексуального характера. Девочка попыталась оттолкнуть насильника, но он сдавил ей шею, и она потеряла сознание. Через некоторое время девочка очнулась, вырвалась от насильника. Прибежав домой, она рассказала о случившемся матери.

Как сообщили в СКР, после обращения в правоохранительные органы девочка рассказала следователю о случившемся — в присутствии психолога. Также была проведена судебно-медицинская экспертиза, были выявлены телесные повреждения.

«Подозреваемый был задержан по подозрению в совершении указанного преступления, на первоначальной стадии расследования он отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, не свидетельствовать против себя. В дальнейшем, ознакомившись с результатами судебной экспертизы, дал признательные показания в части причинения телесных повреждений девочке, категорически отрицая факт сексуального насилия в отношении потерпевшей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, позволившая изобличить обвиняемого в совершении данного преступления», — рассказал ранее руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления Андрей Бредихин.

Суд назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.