Новосибирск, 3 ноября, 2016, 17:10 — ИА Регнум. Сегодня, 3 ноября, сотни новосибирцев вышли на пикет в защиту улицы Богдана Хмельницкого. «Нет «муравейникам» на ул. Б. Хмельницкого», «Восстановить Дом спорта», «Верните детям спорт», «Защитим Богданку» — с такими плакатами люди пришли к Дворцу культуры им. М. Горького. Во время акции активисты собирали подписи в поддержку сохранения клуба «Отдых», рощи за ним и за скорейшее присвоение улице статуса достопримечательного места.

Vk.com/club60519397 Сотни новосибирцев вышли на пикет, чтобы защитить «Богдашку»

На площади около ДК собралось порядка 300 человек. Здесь можно было встретить детей и взрослых, стариков и мамочек с колясками — все они хотят привлечь внимание к тому, что сейчас происходит на улице Богдана Хмельницкого и пытаются доступными способами спасти историко-архитектурный ансамбль «Богдашки».

В то же время, как сообщают «Все новости Новосибирской области», сегодня около 14:00 местного времени из клуба «Отдых» начали выносить мебель, а за ним стоит трактор, который практически заехал в само здание.

Днем ранее, 2 ноября, на круглом столе, генеральный директор ЗАО «СД «Альфа-капитал» Сергей Дородных заявил, что клуб «Отдых» все равно будет снесен.

«Клуб «Отдых» я все равно демонтирую. Я вам правду говорю. Потому что это тоже, ну, позор. Я сказал — я денег туда вкладывать не буду», — приводит его слова «НДН.инфо». При этом застройщик не против того, чтобы активисты обратились в мэрию с предложением выкупить площадку под зданием, но только до того, пока на ней не начнется строительство. Вчера же, 2 ноября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал распоряжение о приостановлении разрешений на строительство на участках улицы Богдана Хмельницкого, где ранее стоял «Дом спорта» и где пока еще расположен клуб «Отдых». Строительство приостановлено до принятия Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области решения о придании улице статуса достопримечательного места.

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Некоторые общественные активисты считают, что это решение мэра связано с большим давлением общественности.

«Мэр идёт на значительную жертву, нарываясь на судебный иск от застройщика. Это весьма похвальное действие, именно так работает институт репутации в гражданском обществе», — отметила ИА REGNUM координатор общественного движения «Искалеченный Новосибирск» Олеся Вальгер.

Депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Прибаловец подчеркивает, главное, что градоначальник принял такое решение.

«Меня не интересует, что за этим стоит. Мне интересен результат, а не мотивы», — сказал ИА REGNUM Прибаловец, подчеркнув, что в помощь тем, кто требует признать улицу достопримечательным местом, есть 4,5 тысячи подписей.

«Это абсолютно верное решение. При такой бурной ситуации, Локоть обязан был вмешаться, и чётко обозначить свою позицию. Он это сделал, честь ему, и хвала. Насколько мне известно, всё ближайшее окружение Локтя, поддерживало позицию горожан. Конечно, политический аспект существует, так как эти «безобразия» в Новосибирске заложены, ещё при Городецком (Владимир Городецкий — ранее мэр Новосибирска, ныне — губернатор Новосибирской области — прим. ИА REGNUM ). Ещё, к сожалению, много «мин» по городу, надо их разминировать. Наводить порядок. Перелистнуть позорную страницу в славной летописи Новосибирска», — заявил ИА REGNUM президент Фонда по сохранению памятника архитектуры «Дом с часами» Олег Викторович. Председатель Новосибирского союза журналистов Яков Самохин считает, что «люди устали от тыкания чиновниками мэрии в Правила застройки Новосибирска.

«Правила застройки Новосибирска при участии чиновников мэрии написаны так, что полностью извращают Градостроительный кодекс РФ, хотя внешне федеральному закону и соответствуют. Локоть в этом тогда не участвовал, а последствия приходится разгребать именно ему. Причем лично. И я думаю, что в этой ситуации Локтю не до пиара. В управляемом им городе из-за заложенных заинтересованными чиновниками в Правила застройки мин нарастает социальное напряжение, и Локоть пытается снять это напряжение по сути голыми руками», — высказал ИА REGNUM свою позицию Яков Самохин.

Напомним, что в Новосибирске почти две недели назад разгорелся скандал вокруг сноса «Дома спорта» и запланированного сноса клуба «Отдых» на ул. Богдана Хмельницкого под будущее строительство многоэтажных жилых домов. Жители недовольны тем, что спортивные и культурные объекты разрушаются и боятся, что строительство высоток приведет к пробкам на дорогах, очередям в поликлиниках. Кроме того, по их мнению, новые дома разрушат исторический облик улицы, большинство зданий на которой не превышают 4−5 этажей.

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С 28 октября по 1 ноября в центре Новосибирска прошел пикет жителей улицы и города в защиту зданий и улицы.

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Мэрия Новосибирска, в свою очередь, возложила вину за происходящие события на прошлое руководство Новосибирска.

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Напомним, что застройщик — «СД Капитал» — представил заключение экспертизы об аварийности обоих объектов («Дома спорта» и клуба «Отдых»), на основании которых в начале осени были выселены все арендаторы помещений в зданиях и объекты начали готовить к сносу.

«Дом спорта», клуб «Отдых» и 2,6 га земли были проданы владельцем — предприятием федерального подчинения Новосибирским заводом химконцентратов — компании СД «Альфа-Капитал» (ныне «СД Капитал») еще в 2003 году. Тогда мэрия города могла вступить в переговоры с федеральными структурами и выкупить у завода и «Дом спорта», и «Отдых», но не сделала этого. К тому же, в 2009 году зона, включающая в себя земельные участки под «Домом спорта» и клубом «Отдых», и территория, занятая сосновым лесом, была утверждена как общественно-деловая (ОД-1), а не как Р-4 (зона спортивных объектов).

Признать улицу Богдана Хмельницкого достопримечательным местом могут из-за архитектуры, которая представляет собой сочетание сталинского ампира, европейского конструктивизма и европейской готики — крайне редкое для Сибири архитектурное явление.