Вашингтон, 3 ноября, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Компьютерная программа MogIA, не допустившая ни одной ошибки в отношении итогов внутрипартийных предварительных выборов в США, присудила Дональду Трампу победу на предстоящих выборах главы государства. По оценке программы, рейтинг миллиардера на 25% выше, чем был в 2008 году у нынешнего президента США Барака Обамы, передает Ино ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Барак Обама

По итогам недавнего опроса, проведенного на канале АВС, Дональд Трамп опережает свою соперницу Хиллари Клинтон на 1%. MogIA, написанная индийской стартап-компанией Genic. ai в 2004 году, подтвердила результаты опроса, рассчитав исход выборов.

Программа анализирует множество данных в Сети, включая такие ресурсы, как Google, YouTube и Twitter, и рассчитывает рейтинг популярности на основе упоминаний о политике. Как пояснили разработчики, MogIA, в отличие от программистов, пишущих алгоритмы для подсчета рейтингов, не подвержена предрассудкам.

Тем не менее программа не всегда способна учесть, положительным или отрицательным является отзыв пользователей соцсетей о Трампе. Однако в случае ошибки предсказание системы будет неверным впервые.