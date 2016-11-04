Киев, 4 ноября, 2016, 12:23 — ИА Регнум. На Украине, которая в октябре этого года начала добывать сланцевый газ при помощи технологии гидроразрыва пласта (фрекинг), первое время будут определенные повышения объемов производства газа. Однако надо быть готовыми к тому, что этот метод добычи голубого топлива может вызвать серьезные экологические проблемы. В связи с этим необходимо проводить серьезный экологический мониторинг. Об этом сегодня, 3 ноября, в интервью ИА REGNUM заявил генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский.

(сс) Bilfinger SE Сланцевый газ

«Технология гидроразрыва отработана, довольно широко используется. Мы знаем, что из-за этой технологии просто сланцевая революция произошла в Америке, и они стали в разы больше добывать газа. Поэтому если у Украины есть возможность и желание этим заниматься, то я думаю, что у них получится.

Единственное, что эта технология очень плохо на экологии сказывается. Потому что много химикатов закачивается в воду, и затем они поступают в общую экосистему. В общем, эта технология, конечно, дает некий подъем добычи газа, но требует, во-первых, больших инвестиций, во-вторых, очень серьезного экологического мониторинга», — сказал эксперт.

Особенность этой технологии заключается в том, что она достаточно капиталоемкая и требует постоянного ввода новых скважин. Поэтому геологоразведка должна быть на высоком уровне. Если переодические не вводить новые скважины, то гидроразрыв не будет давать достаточный объем газа. Все зависит от объемов геологоразведки, отмечает Листовский.

«Определенный подъем в добычи газа, конечно, будет. Сейчас, насколько я помню, добыча газа на Украине от 10 до 15 млрд кубов в год. То есть она то больше, то меньше. Из-за того, что Крым отошел к России, у них некая просадка произошла. Да, они добывают определенные объемы газа, которые покрывают порядка 40−50% их потребностей. Насколько долго хватит этих пластов, нет информации», — подчеркнул гендиректор Фонда энергоразвития.

Ранее ИА REGNUM писало, что в октябре этого года компания «Укргаздобыча», принадлежащая «Нафтогазу Украины», начала добывать сланцевый газ при помощи фрекинга, чтобы стать «самодостаточной» страной в энергетическом плане. У Украины в этой области нет опыта, поэтому, как заявил глава компании Андрей Коболев, с работой помогали европейские партнеры. За счет технологии гидроразрыва пласта Киев хочет увеличить показатель добычи газа с 20 до 27 млрд кубометров газа в год.

Ранее западные компании уже хотели работать на украинской территории в сланцевых проектах. Например, Нидерландско-британская нефтегазовая Shell — на Юзовской площади и Chevron хотела разрабатывать Олесское месторождение. Однако в итоге обе компании отказались от участия в проектах из-за экономической нецелесообразности в условиях социально-экономического кризиса.

Напомним, что фрекинг — одно из самых спорных и неэкологических технологий добычи полезных ископаемых. Особенность его заключается в непрерывном бурении большого числа скважин и частом проведении гидроразрыва пласта. Для обработки газоносного пласта используется смесь из воды, песка и большого количества высокотоксичных химикатов. Далее эти грунтовые воды разносят такой «ядовитый коктейль» на десятки километров вокруг, отравляя почву и питьевую воду, угрожая здоровью людей. Также во время гидроудара возникают микро-сейсмические явления, которые не только негативно сказываются на сельском хозяйстве, но и могут разрушить дома местных жителей. Запрет на добычу газа при помощи фрекинга введен в ряде европейских государств, среди которых Германия, Франция, Болгария. А в июне этого года парламент Шотландии проголосовал за введение моратория на использование технологии гидроразрыва пласта. Представители партии «зеленых», либерал-демократы и лейбористы объединились, чтобы собрать достаточно голосов против Консервативной партии, которая выступала против моратория.