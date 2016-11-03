Москва, 3 ноября, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Законопроект о запрете вступления в брак для трансгендеров комитет по вопросам семьи рекомендовал Госдуме отклонить, передает корреспондент ИА REGNUM 3 ноября.

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Запретить подобные браки предлагалось на том основании, что «регистрация между такими лицами браков приводит к легализации однополых браков, что на территории России не разрешается».

Из статьи 12 Семейного кодекса РФ следует, что брак — это союз между мужчиной и женщиной, указали парламентарии.

В профильном комитете предложили отклонить законопроект в том числе и на том основании, что сотрудники ЗАГСа не имеют права проверять пол брачующихся — они могут только просмотреть паспорт, все остальное уже будет нарушением личной и врачебной тайн.