Москва, 3 ноября, 2016, 15:49 — ИА Регнум. 68% жителей России считают себя верующими людьми. 57% граждан относят себя к православию, 9% — приверженцы ислама. 1% исповедуют другие религии. 1% опрошенных принадлежат к другим христианским конфессиям (католики, протестанты, униаты, баптисты и др.). 5% затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

frankbeckerde Верующий

У 50% религия занимает небольшое место в жизни. 33% не задавались вопросом — считать ли себя верующим человеком. 15% считают себя воцерковлёнными людьми. 2% опрошенных затруднились ответить.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 15 мая 2016 года в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.