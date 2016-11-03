Москва, 3 ноября, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Террористы, находящиеся в восточной части Алеппо, препятствуют выходу из города мирных жителей мужского пола, а с женщин и детей требуют по 300 долларов за выход. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Joshua Tabti Алеппо

«За выход из города боевики требуют с женщин и детей 300 долларов США. Мы обратили внимание на слова Стефана Дюжжарика, который обвинил оппозицию Сирии в нарушении гуманитарного права в Алеппо. По его словам, они игнорируют основы гуманитарного права. Российские военные со своими сирийскими коллегами нашли возможность ввести в Алеппо очередную гуманитарную паузу. Режим прекращения огня будет действовать с 9 до 19 часов 4 ноября», — сказала Захарова.

По её словам, параллельно «полным ходом действует построенная на лицемерии пропагандистская машина по очернению и формированию всеми методами агрессивного, вражеского и не соответствующего истине лица РФ на сирийском направлении»: «При этом выгораживаются террористы, которые разрушают и грабят Алеппо. Утверждаются, что террористы в Алеппо выгодно отличаются от террористов в иракском Мосуле. Заигрывание с террористами — очень опасный путь».

Напомним, ранее глава Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов призвал террористов в Алеппо сложить оружие и покинуть город. По его словам, из-за невозможности со стороны США отмежевать так называемую «лояльную» оппозицию от террористов Москве приходится напрямую обращаться к лидерам боевиков.

Также Герасимов отметил, что попытка боевиков прорвать оцепление в Алеппо провалилась, и они понесли большие потери.