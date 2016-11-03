Санкт-Петербург, 3 ноября, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Два мультимедийных спектакля, объединяющих современные арт-технологии, свет, цвет, музыку и слово, будут транслировать в течение двух вечеров — 4 и 5 ноября — на Исаакиевской площади Санкт-Петербурга в рамках первого Фестиваля света, посетить который горожане и гости города смогут бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по туризму.

Организаторы Фестиваля света Эскиз проекции на Исаакиевский собор

Впервые 3D-инсталляции будут показаны сразу на нескольких зданиях — Исаакиевском соборе и Мариинском дворце, образуя панораму в 360 градусов. На два вечера эти архитектурные шедевры станут эпицентром светового праздника.

На фасаде Мариинского театра зрители увидят 3D-mapping шоу «Простор меж небом и Невой». Зрителей окунут в атмосферу великосветских балов, наводнения 1824 года, погрузят во мрак зимней блокадной ночи и эпоху советских коммуналок. И все это — под музыку Чайковского, Прокофьева, Стравинского, Шнитке, Бетховена, Моцарта и Шуберта, а также поэзию Пушкина, Маяковского, Ахматовой, Гумилева и Мандельштама в исполнении Николая Бурова и Анны Геллер.

При этом горожанам не обязательно торопиться к первому показу, поскольку за вечер 12-минутный спектакль повторится шесть раз: в 20:02, 20:40, 21:20, 22:00, 22:36, 23:12.

Столько же раз будет повторен второй 12-минутный сектакль Фестиваля света — «Ожившая история», посвященный истории становления города и мировоззрения его жителей. Его покажут на фасаде Исаакиевского собора в 20:20, 21:00, 21:40, 22:18, 22:54 и 23:30.

По словам организаторов фестиваля, средняя продолжительность таких 3D шоу обычно не превышает 6−7 минут, однако о Петербурге невозможно говорить так кратко, поэтому каждое шоу будет вдвое превышать общепринятый формат.

Не дадут заскучать зрителям и в перерывах между спектаклями. Световые инсталляции будут показаны и на других объектах Исаакиевской площади: НИИ имени Вавилова, Сельскохозяйственной академии и памятнике Николаю Первому. Программа фестиваля выстроена так, чтобы максимальное число зрителей смогли посмотреть шоу, без необходимости собираться на площади одномоментно, что неизбежно привело бы к давке.

Организаторы фестиваля обращают внимание горожан, что на время фестиваля движение транспорта по Исаакиевской площади будет перекрыто, а также изменятся маршруты общественного транспорта. Однако пешеходы смогут попасть на Исаакиевскую площадь практически отовсюду, кроме Адмиралтейского проспекта (между восточным фасадом Исаакиевского собора и домом А.Я. Лобанова-Ростовского) и Вознесенского проспекта в той части, которая примыкает к Адмиралтейскому проспекту. Также будет закрыта для прохода нечетная сторона набережной Мойки с обеих сторон Синего моста.

Вход на площадь для зрителей будет открыт с 18:00. Само шоу стартует в 20:00.

Кроме того, для удобства посетителей фестиваля, который два вечера подряд — 5 и 6 ноября — будет заканчиваться 24:00, продлили часы работы петербургского метрополитена — до 2 часов ночи. Также ГУП «Пассажиравтотранс» организует ночное движение автобусов по пяти маршрутам № 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, дублирующим линии метрополитена. Движение будет осуществляться с 0:00 часов до 06:00 утра каждые 30 минут.