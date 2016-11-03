Чебоксары, 3 ноября, 2016, 15:44 — ИА Регнум. В Чувашии в январе-сентябре 2016 года на одного жителя республики приходился ежемесячный доход в среднем 17 065,8 рублей. Это на 3,7% ниже по сравнению с январём-сентябрём 2015 года, сообщили ИА REGNUM предварительные данные в Чувашстате. В том числе, в сентябре среднедушевой доход составил 17 783,3 рубля, что на 6% выше уровня сентября прошлого года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По оценочным расчетам, номинальные денежные доходы населения за девять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом сократились на 3,8% — до 189 936,4 млн рублей. В сентябре текущего года по сравнению с сентябрём прошлого года номинальные доходы увеличились на 5,9%, составив 21 991,3 млн рублей.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) за указанный период упали на 9,2%. В сентябре 2016 года по сравнению с сентябрем 2015 года данный показатель увеличился на 0,3%.

По данным Чувашстата, основную часть расходов по-прежнему составляют потребительские траты — 75,2% всех денежных доходов населения. На оплату обязательных платежей и взносов приходилось 12,3% доходов, на сберегаемую часть — 13,5%, на приобретение иностранной валюты — 1,6%.

Превышение денежных расходов над доходами населения составило 2,6%.