Ярославль, 3 ноября, 2016, 15:41 — ИА Регнум. 3 ноября временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов встретился с представителями общественности. На встрече глава региона озвучил основные принципы, которые лягут в основу новой программы социально-экономического развития области.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Выступление Дмитрия Миронова

ИА REGNUM приводит полный текст выступления Дмитрия Миронова.

Добрый день, дорогие друзья, коллеги!

Рад приветствовать в этом зале представителей общественности, бизнеса и органов власти Ярославской области и федерального уровня, сотрудников предприятий, образовательных и медицинских учреждений, работников культуры и представителей СМИ.

В таком широком составе мы собираемся впервые. И для этого есть весомый повод.

С того момента, когда Президент России Владимир Владимирович Путин своим указом назначил меня исполняющим обязанности губернатора Ярославской области прошло без малого 100 дней.

Три месяца — это, конечно, небольшой срок. Но его вполне достаточно чтобы оценить положение дел в области. Выявить наиболее острые проблемы, принять важные первоочередные меры и наметить основные задачи на перспективу.

Своим видением по всем этим вопросам я хотел бы сегодня поделиться.

Ярославская область обладает богатой историей, культурой, выгодным географическим положением. Здесь хорошо развит промышленный потенциал. А система подготовки кадров охватывает практически все сферы знаний.

Ярославцы — люди грамотные и современные, крепкие профессионалы. Убедился в этом лично в ходе посещений крупнейших предприятий региона — как промышленных, так и сельскохозяйственных.

Вместе с тем, в области накопились заметные проблемы, которые долгое время просто не решались, откладывались до «лучших времён».

В первую очередь это касается качества управления — как в региональном центре, так и на местах.

Бесхозяйственность, безответственность органов власти, бесконтрольное повышение тарифов на услуги ЖКХ при крайне низком их качестве — вот о чём справедливо говорят граждане.

И всё это — на фоне ухудшения состояния домов, дворов, дорог. А также — целого ряда острых социальных проблем: недоступности медицинских услуг, нехватки в крупных городах школ и детских садов. Люди устали от сокращений рабочих мест и низких зарплат. Достаточно сказать, что на сегодняшний день средняя зарплата по области почти на треть ниже средней по стране — 27 тысяч рублей в месяц против 36 тысяч.

Ярославцам нужна уверенность в том, что их труд, желание работать на благо области будут востребованы и достойно оплачены. Что условия жизни будут улучшаться.

В этой связи, наведение порядка в управлении Ярославской областью, обеспечение уверенного социально-экономического развития региона воспринимаю как личный долг и обязанность.

Именно такого отношения к делу буду требовать и от членов своей команды, от всех управленческих структур.

Чуть больше месяца назад начал работу новый состав Правительства Ярославской области. В него вошли опытные специалисты, которые подтвердили свой высокий профессионализм успешной работой как в других регионах нашей страны, так и на федеральном уровне. Буквально «с колёс», без «раскачки» они включились в решение текущих задач.

Сдвинулась с «мёртвой точки» проблема обманутых дольщиков. Рассчитываю, что в ближайшее время первые семьи получат долгожданное жильё.

Подготовлен реальный, сбалансированный бюджет — главный финансовый документ региона на ближайшие три года. В его основе увеличение собственных доходов области и безусловное выполнение Указов Президента России по улучшению ситуации в социальной сфере.

Отмечу, сейчас Правительство действует, по сути, как «антикризисный менеджер». В то же время вопросы, стоящие перед областью подразумевают основательную работу не на один год. Поэтому наша стратегическая задача — провести кардинальное обновление власти в регионе с опорой на местные кадры. Нужно поставить на регулярную, прочную основу поиск молодых специалистов. По-настоящему запустить региональные «социальные лифты». Привлечь к работе людей, которые увязывают своё будущее с развитием родного края.

В этой связи хочу затронуть очень важный, острый вопрос. Речь идёт о злоупотреблениях должностными полномочиями. Или, проще говоря, о коррупции в органах власти. Мы должны взять на вооружение принцип нетерпимости к коррупции. Тотально искоренить это позорное явление на всех «этажах» власти. От нечистых на руку чиновников будем избавляться немедленно, без всякого сожаления и не взирая на заслуги.

Особое внимание получат отдельные руководители на местах, которые, как говорится в народе, просто «потеряли берега». Поможем их найти с необходимыми процессуальными действиями. Обещаю заняться этим лично. При этом, должен заметить, в городах и сёлах Ярославской области, в органах управления работает очень много честных и порядочных людей.

В целом, считаю, нужно менять стиль работы госслужащих. Во главе угла должно быть служение гражданину, интересам региона, по-хозяйски рачительное использование бюджетных средств.

Работать ответственно и честно — вот наша принципиальная позиция — не лозунг, но каждодневная задача.

Дорогие друзья!

Фронт нашей работы очень широк. Обозначу её ключевые направления.

Первое. Основа для уверенного развития области, для решения социальных вопросов — это рост экономики.

Нужно обеспечить устойчивую загрузку предприятий региона, в том числе, министерскими заказами, вхождением в федеральные программы. Развивать перспективные направления — фармацевтику, нефтехимию, агропром. Укреплять образовательную базу подготовки специалистов для региональной экономики.

Второе. Нужно формировать в области благоприятный инвестиционный, деловой климат.

Не только для промышленности, но и для сельского хозяйства, сферы услуг, туризма. Повышать доступность кредитов для малого и среднего бизнеса, сокращать количество проверок и прочих бюрократических преград для развития предпринимательства.

Третье. Ключевой вопрос — это улучшение инфраструктуры.

Ввод в строй энергомощностей и обновление коммунальных сетей, упрощение землеотвода под строительство и новые производства. И это далеко не полный перечень того, что нам предстоит сделать в этой сфере.

«Болевая точка» — это состояние автодорог. Долгое время на региональных трассах только латали ямы. Так, в текущем году почти две трети дорожного фонда уходят на ремонт дорог.

Пора менять психологию временщикоов. Строить надо, минимум, на десятилетия, а не тратить бесконечно средства на ремонт одних и тех же участков. Нужно взять за правило: качественная, надёжная и безопасная дорога для всех жителей Ярославской области — это норма. С теми, кто готов и способен построить хорошие дороги за разумные деньги, мы и будем работать.

Четвёртое. Наряду с выполнением стратегических задач надо решать текущие проблемы людей. Система здравоохранения, образования, жилищно-коммунальное обслуживание должны быть настроены на потребности граждан.

В числе наиболее актуальных социальных задач вижу повышение качества и доступности медицинских услуг, строительство новых школ, жёсткий контроль тарифов на услуги ЖКХ, повышение газификации области, расселение ветхого и аварийного жилья.

И конечно, большое внимание будем уделять развитию массового спорта и поддержке спорта высших достижений, которым по праву гордится Ярославская область.

Ещё раз подчеркну, предстоит сделать очень многое. И чтобы сразу задать правильный вектор перемен нужно вовлечь самих жителей в обсуждение приоритетов развития области. В выбор целей и инструментов для их достижения.

Важно — запустить реально действующий механизм обратной связи.

Власть должна уметь слушать и слышать людей. И при необходимости — корректировать свои действия.

Это касается не только областного центра, но и муниципалитетов.

Ставлю задачу перед Правительством Ярославской области: к февралю будущего, 2017-го года — в тесном контакте с представителями бизнеса, общественности — подготовить программу социально-экономического развития региона. Конкретный план действий, по которому область будет жить и расти — в ближайшие годы.

Дорогие друзья!

Наша встреча проходит накануне общероссийского праздника — Дня народного единства.

Четыре века назад здесь, в Ярославле, окончательно оформилось народное ополчение под руководством московского военачальника, князя Дмитрия Пожарского и нижегородского старосты Кузьмы Минина.

Готовность постоять за свою землю, положить все силы на благо Отечества всегда была отличительной чертой ярославцев. Эти качества сыграли свою историческую роль. Помогли народному ополчению освободить Родину от интервентов.

Сегодня перед Ярославской областью стоят другие задачи. Но, как и прежде, они требуют объединения усилий, консолидации общества — вокруг решения важнейших проблем.

Уверен, вместе мы сможем добиться больших результатов. Сделаем Ярославскую область успешным, сильным регионом. Регионом, в котором хочется жить, учиться, работать и воспитывать детей.