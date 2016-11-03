Москва, 3 ноября, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Голливудский актер Стивен Сигал, которому глава РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство, «крайне благодарен» за это решение. Об этом известный артист рассказал радиостанции «Говорит Москва».

Kremlin.ru Стивен Сигал с Владимиром Путиным

«Мой отец был «чистым» русским, — говорит Сигал. — Вся его семья в основном из Владивостока. К тому же у меня есть родственники в Сибири, Санкт-Петербурге и Белоруссии».

При этом американский актер отметил, что он очень «уважает Россию» и привязался к стране так, как к своей родине.

«Я всегда чувствовал, что США и Россия должны быть лучшими друзьями и союзниками, — добавил Сигал. — Несмотря на напрасную пропаганду, я по-прежнему намерен самоотверженно работать над этим».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство Стивена Сигала. В документе отмечается: «Принять в гражданство РФ Сигала Стивена Фредерика, родившегося 10 апреля 1952 г. в США».

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