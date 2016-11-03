Москва, 3 ноября, 2016, 15:40 — ИА Регнум. На сегодняшний день наиболее важно для жителей России взаимопонимание, хорошие отношения в семье (75%), материальное благополучие, комфорт (62%), хорошая физическая форма и самочувствие (30%) и интересная работа (30%). Меньше всего граждан волнует общественное признание и популярность (1%). Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

Молодежь в своих ориентирах и ценностях неоднородна, и главным фактором различий является возраст человека: чем он моложе, тем он менее прагматичен и больше привержен романтическим идеалам.

Согласно данным опроса молодежи, более половины молодых людей предпочтут ту профессию, которая обеспечивает достойный доход, даже если она не очень нравится (52%).

Вместе с тем, для большинства важно достичь высокого положения на работе (55%).

Однако чем старше человек, тем более его волнует заработная плата, а не статус в коллективе, тогда как совсем молодые в большей степени озабочены высоким положением на работе, нежели размером заработка.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 15 мая 2016 года в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.