Москва, 3 ноября, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Положение в Сирии по-прежнему остаётся тяжёлым. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Freedom House Сирийские боевики

«Ситуация в Сирии очень тяжёлая. Боевикам запрещённой в РФ организации ИГИЛ, «Джебхат Фатах аш-Шам» (запрещённая в РФ «Джебхат ан-Нусра») и другим удалось воспользоваться гуманитарной паузой. Они перегруппировались, пополнили арсеналы и попытались прорвать окружение сирийских сил. В ходе ожесточённых боёв террористы были отброшены и понесли большие потери. Даже в этих условиях российская авиация не наносила авиаударов по Восточному Алеппо», — сказала Захарова.

По её словам, с учётом бездействия США Россия напрямую обратилась к лидерам боевиков и призвала их выйти из Алеппо: «По разным оценкам, в восточных кварталах продолжают находиться около семи тысяч боевиков, продолжающих обстрел Западного Алеппо».

Напомним, ранее глава Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов призвал террористов в Алеппо сложить оружие и покинуть город. По его словам, из-за невозможности со стороны США отмежевать так называемую «лояльную» оппозицию от террористов Москве приходится напрямую обращаться к лидерам боевиков.

Также Герасимов отметил, что попытка боевиков прорвать оцепление в Алеппо провалилась, и они понесли большие потери.