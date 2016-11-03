Москва, 4 ноября, 2016, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 4 ноября, в России отмечается День народного единства, сообщает ИА REGNUM. В День народного единства в разных городах политические партии и общественные движения организуют митинги, шествия и концерты, благотворительные акции и спортивные мероприятия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Установка памятника Владимиру на Боровицкой площади

День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Впервые в России этот новый всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005 года.

В Москве праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства, начнутся с возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому. После этого президент России Владимир Путин вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом откроет памятник святому равноапостольному князю Владимиру на Боровицком холме. В торжестве также примут участие члены правительства РФ, депутаты Госдумы, члены Совфеда, мэр Москвы Сергей Собянин, а также представители общественных организаций, деятели науки, культуры и искусства.

Лидеры парламентских партий и фракций Госдумы примут активное в праздновании Дня народного единства. «Это праздник особого духовно-нравственного содержания, атмосфера которого передает чувство патриотизма и гражданской ответственности от поколения к поколению, от человека к человеку», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев. Парламентарий убежден, что политика исторической преемственности высоких нравственных ориентиров и ценностей, которую проводит президент РФ Владимир Путин, является основой народного согласия, устойчивости государства, роста экономики страны и благосостояния людей.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что люди, отказывающие принимать участие в празднике, поступают неправильно. «Мы все выйдем на площади городов, примем участие в праздничном шествии, выйдет вся страна, потому что праздник этот у нас для всех, это — День народного единства. Он для всех русских — общий», — отметил депутат. «Этот праздник не связан с какой-либо политической партией, этому празднику 400 лет и при царях его всегда все праздновали, радовались этому дню», — заявил он.

Когда будут отмечать 4 ноября и открывать памятник Владимиру Крестителю лидер КПРФ Геннадий Зюганов хотел бы, чтобы «президент вспомнил, что немыслима наша тысячелетняя история без князя Владимира-крестителя, без Ивана Грозного, который создал великое, могучее государство — оно в ту пору по своей территории превышало все существующие государства Европы вместе взятой». «До Ивана Грозного мы барахтались между Литвой и Ордой. Не случайно на моей Родине в Орле он закладывал крепость вместе с двумя десятками других крепостей, которые прикрывали русское государство с юга. Сегодня этот памятник стоит величественно, сколько бы там не визжали», — сказал Зюганов. «Я полагаю, что немыслима история нашего государства без Петра Великого, Александра III, Владимира Ленина и Иосифа Сталина», — отметил коммунист.

День 4 ноября имеет глубокое символической значение в истории нашей страны, отметил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. «Ведь несмотря ни на какие общественные противоречия, именно единство и сплоченность народа всегда спасали нашу страну в самые непростые моменты ее истории, — заявил парламентарий. — И во времена Минина и Пожарского, и в годы Великой Отечественной войны единый порыв и подвиг народа позволяли преодолевать тяжелые испытания». «И в наше время только гражданская солидарность поможет нам противостоять трудностям, в том числе, бороться с социальной несправедливостью и неравенством. Празднование станет для нас демонстрацией этого гражданского единства», — подчеркнул он.