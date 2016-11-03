Анкара, 3 ноября, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Германия стала убежищем для террористов и будет «осуждена историей», сообщает 3 ноября Reuters.

Petra B. Fritz Германия

«У нас нет никаких ожиданий в отношении Германии, но она будет осуждена историей за содействие терроризму… Германия стала убежищем для террористов», — сказал Эрдоган.

Напомним, власти Германии отказались экстрадировать лиц, подозреваемых Турцией в причастности к неудавшемуся военному перевороту, предпринятому в Турции в июле этого года.

На протяжении многих лет Германия также являлась прибежищем для членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в Турции считается террористической организацией.