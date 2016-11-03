Красногорск, 3 ноября, 2016, 15:50 — ИА Регнум. В Московской области продолжается распространение бешенства среди животных. По итогам 9 месяцев 2016 года, очаги болезни были выявлены в 51 муниципальном образовании региона. Об этом сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Подмосковью.

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Наибольшее количество заболеваний было зарегистрировано в Лотошинском — 19 случаев, Истринском — 16 случаев, Чеховском — 14 случаев, Павлово-Посадском — 13 случаев, в Раменском, Рузском районах и городском округе Балашиха — 10 случаев.

Основными переносчиками бешенства остаются лисицы — на их долю приходится 109 случаев заболевания (48,2%) и собаки — 43 случая (19%). Помимо этого были обнаружены зараженные кошки, еноты, ежи, крысы, барсуки, а также крупный и мелкий рогатый скот.

В 2016 году около 215 человек обращались к медикам по поводу травм, нанесенных животными. Чаще всего такие случаи происходили в Лотошинском, Рузском, Волоколамском районах области. В этих муниципалитетах среднее число жалоб жителей на укусы более чем вдвое превысило среднеобластной показатель.

Напомним, в 2015 году в Подмосковье было выявлено почти 400 случаев заболевания животных бешенством. Это наиболее высокий показатель с 1952 года, когда на территории Подмосковья было зарегистрировано 1225 случаев болезни, в основном среди собак и кошек. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2016 года в поселении Менделеево Солнечногорского района Подмосковья произошел вопиющий случай. Три местных жителя были укушены бешеным ежом, которого они попытались разбудить от зимней спячки. Укушенные мужчины обратились в больницу, а еж вскоре после инцидента скончался.