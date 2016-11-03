Грозный, 3 ноября, 2016, 15:34 — ИА Регнум. При формировании бюджета Чечни не могут быть применены единые для всех субъектов РФ правила. Право рассчитывать на особое отношение к региону дали военные действия, в результате которых оказалось полностью разрушенным народное хозяйство Чечни. Такое мнение высказал глава субъекта Рамзан Кадыров, сообщает официальный сайт главы и правительства Чечни.

Michael Bushmin Чечня

«Я должен заявить, что для восстановления и развития промышленного потенциала и агропрома ЧР федеральными ведомствами ровным счетом ничего не делается», — заявил чеченский лидер в интервью «Интерфаксу». При этом он подчеркнул, что объяснения возможных сокращений помощи регионам, касающихся не только Чечни, но и всех субъектов РФ, вызывают недоумение.

Попытка применить единые для всех субъектов стандарты по отношению к Чечне выглядят странно, отметил Кадыров. Комментируя свое высказывание, он напомнил, что Чечня до начала военных действий была «одним из лидеров по развитию науки, промышленности и сельского хозяйства». Однако за годы войны полностью разрушены «сотни нефтяных и машиностроительных заводов, фабрик, предприятий агропрома, тысячи больниц, школ, детсадов, сотни тысяч жилых домов». Также республика понесла большие человеческие потери.

При этом, как отметил чеченский лидер, народ Чечни не виноват в этой трагедии. «Террористы из 51 страны заехали в Чечню не через местный аэропорт или вокзал. Они пересекли госграницу РФ. Чеченский народ доказал, что является настоящим патриотом России не на словах, а на деле. Тысячи лучших сынов отдали жизни за Россию. И в мирное время достойно защищают ее законные интересы», — цитирует Кадырова агентство.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике предложение Минфина РФ о сокращении бюджета республики на 2017 год. Он напомнил, что ранее федеральная целевая программа восстановления экономики и социальной сферы Чечни до 2020 года была секвестирована, в то время, как в регионах, которые не пострадали от военных действий, бюджеты уже подписаны.

Комментируя критику Кадырова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос общего бюджета страны связан с учетом интересов не только одного субъекта, это «достаточно сложная субстанция, где должны приниматься во внимание все аспекты» и обсуждаться этот вопрос будет в Государственной думе.

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