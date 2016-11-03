Рига, 3 ноября, 2016, 15:34 — ИА Регнум.



Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Бюро омбудсмена возражает против законопроекта, предусматривающего ужесточение требований для получения пособия по безработице. На заседании комиссии Сейма по социальным делам и труду представители бюро заявили, что этот законопроект не соответствует Конституции Латвии, сообщает LETA.

Как стало известно, в целях борьбы с недобросовестными сезонными работодателями планируется продлить период, в течение которого должны вноситься социальные взносы для получения права на пособие по безработице. Напомним, сейчас в Латвии право на пособие по безработице имеет безработный, чей стаж страхования не менее одного года, если социальные взносы за него вносились или должны были вноситься не менее девяти месяцев в течение последних 12 месяцев до дня получения статуса безработного.

Как поясняет Министерство благосостояния, по данным Государственного агентства соцстрахования каждый месяц число получателей пособия по безработице с 2012 года постепенно возрастает. А так как растет также средний размер пособия по безработице, расходы на их выплату ежегодно увеличиваются. Законопроект предусматривает продлить срок уплаты взносов соцстрахования для получения права на пособие по безработице с нынешних 12 до 16 месяцев. По прогнозам Минблага, эта мера позволит сократить число получателей пособий по безработице за три года в среднем на 5,5% в год. Планируется, что эти изменения вступят в силу 1 января 2017 года. Законопроект входит в пакет законопроектов, сопровождающих проект госбюджета 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, новый порядок уплаты взносов соцстрахования в Латвии, который обязывает фирмы с 2017 года платить социальный налог с полного размера минимальной зарплаты, установленной государством, даже за работника, занятого на неполную ставку, может привести к росту безработицы. Напомним, в конце августа 2016 года на учете в Государственном агентстве занятости состояло 75 664 безработных. Самая низкая безработица в конце августа была зарегистрирована в Рижском регионе — 5,2%, самая высокая — в Латгальском регионе — 17,5%. В Курземском регионе безработица составила 9,9%, в Видземском — 8,6%, в Земгальском — 7,4%.