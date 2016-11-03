Рига, 3 ноября, 2016, 15:32 — ИА Регнум.



Feans Драка

Пострадавший во время конфликта с британскими военнослужащими рижанин утверждает, что британский солдат сломал ему нос, и в доказательство своих слов предоставил фото и видео, сообщает портал Kasjauns.lv.

«Вчера, около 17:30 получил звонок от коллеги. Он просил подойти и помочь ему, так как он пострадал при нападении у McDonalds. Я вместе с другими коллегами пошли ему на помощь. На месте происшествия увидел, что нашему работнику был перебит до крови нос, а внутри ресторана и около него находились очень много англоговорящих мужчин, примерно около 30. Они все были в приличном подпитии, вели себя агрессивно и провокационно», — рассказывает свидетель.

Как ему позже рассказал коллега по работе, драка развязалась в момент, когда парень стоял у прилавка и готовился заказать еду. «Он стоял у прилавка. Внезапно к нему подошел британец и сказал, если не исчезнешь в течение 10 секунд, получишь по лицу. Он тут же досчитал до десяти и просто врезал кулаком по голове, сломав нос», — рассказал знакомый пострадавшего, который вызвался его защищать.

На месте, когда пострадавшего пришли защищать его друзья, между британцами и латвийцами разгорелся конфликт, во время которого первые подчеркивали, что являются солдатами. При этом, в компании солдат НАТО был замечен мужчина, не выпускавший из McDonalds часть британцев. Очевидно, он был ответственным в группе.

«Мы вначале пытались вызвать патруль муниципальной полиции, курсирующий неподалеку. Однако, очень скоро нам стало ясно, что они пытаются дистанцироваться от всей ситуации. Когда же мы попросили их вызвать госполицию, то они ответили, что мы должны вызывать их сами», — поделился пережитым очевидец.

Когда приехала госполиция, драка уже закончилась, но очень быстро к сотрудникам подошел некий мужчина, говорящий по-латышски, который попытался «замять» весь конфликт.

«Он сказал, что у британцев это последний день в Латвии, чтобы полиция позволила им нормально отдохнуть, не разжигая ситуации», — заявил свидетель.

При этом, мужчина показал полицейским удостоверение представителя Национальных вооруженных сил. «На мой взгляд, это чистой воды бесстыдство, когда представитель латвийской армии вступается за приезжих, когда те избивают наших», — считает очевидец.

Источник также отмечает, что всех удивляет, с какой оперативностью в этом случае сработала британская пресса, написавшая раньше всех, что данный конфликт был подстроен Кремлем, чтобы дискредитировать британцев. Все это свидетельствует о том, что британское издание ранее сообщившее об инциденте врет.

Напомним, британская газета The Telegraph во вторник, 2 ноября в 22.00 успела опубликовать статью о том, что британские военнослужащие, обедавшие в ресторане McDonald's в Риге, подверглись нападению и были специально вовлечены в драку. Британское издание пишет, что британские военные в Латвии могли оказаться вовлеченными в спланированную Россией попытку дискредитации, чтобы британцев выставить хулиганами и бандитами.

В то же время, в социальной сети Facebook отец пострадавшего в драке латвийца высказывает возмущение тем, что британская газета так преподносит информацию. По словам отца пострадавшего, его сын просто стоял в очереди в McDonalds, когда на него напал пьяный солдат и сломал парню нос.

Отец пострадавшего возмущен написанным в The Telegraph, которые ссылаются на «руку России». По словам мужчины, его сыну никто никаких указаний не давал. Сейчас ему делают операцию на сломанном носу, к тому же парню придется пролежать в стационаре еще какое-то время.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в британской армии Москву заподозрили в «постановке» инцидента в Риге с целью дискредитации британских военнослужащих, пишет военный обозреватель The Telegraph. По его данным, двое солдат Гренадерского гвардейского полка сидели в «Макдоналдс» в Риге, когда на них напали неизвестные. Когда возникла потасовка, ее быстро начала снимать съемочная группа неназванного «пророссийского» СМИ.