Донецк, 3 ноября, 2016, 15:30 — ИА Регнум.



Александр Дейнека. Шахта. 1924

В октябре 2016 года на Донетчине, подконтрольной ДНР, государственные угледобывающие предприятий значительно перевыполнили план прохождения горных выработок. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба Министерства угля и энергетики ДНР, передает ИА REGNUM.

«При установленном задании в 2821 погонный метр проходческие бригады осилили 3188,8 метров, план выполнен на 113%, дополнительно пройдено 367,8 метров горных выработок. Проходчики угольного объединения «Торезантрацит» осилили 824 погонных метра, пройдя плюсом к плану 134 метра, ГП «Макеевуголь» — 707,5 метров (+17,5 метров), ПАО «Шахтоуправления «Донбасс» — 579 метров, дополнительно к заданию пройдено 144 метра. Горняки РП «Снежноеантрацит» прошли 448 метров горных выработок (+10 метров к заданию), ГП «Шахтерскантрацит» — 342 метра (+14 метров). Шахтеры государственного предприятия ГП «Донецкая угольная энергетическая компания» перевыполнили план октября по прохождению горных выработок на 48 метров, в их активе 288 метров проходки», — говорится в сообщении.

При этом министерство информирует о готовности дополнительно трудоустроить более 3,7 тысячи шахтеров. «На данный момент на действующих угледобывающих предприятиях отрасли республики наблюдается дефицит основных подземных кадров, общее количество вакантных мест превышает 3700», — отметили в ведомстве.

По данным Минуглеэнерго, на сегодняшний день предприятиям требуется, в частности, порядка 950 горнорабочих очистного забоя, 450 проходчиков и столько же подземных электрослесарей, почти полсотни специалистов по ремонту горных выработок и люди других специализаций. Наибольший дефицит кадров испытывает ГП «Макеевуголь». Объединение готово трудоустроить 1700 человек. Далее следуют государственные предприятия «Шахтерскантрацит», «Донецкая угольно-энергетическая компания».

Напомним, в октябре 2016 года в Углегорске и Енакиево (под контролем ДНР) ДНР закрыла пять угольных шахт объединения «Орджоникидзеуголь». Рабочим сообщили о массовых увольнениях и пообещали отдать долги по зарплатам.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2015 года Министерство угля и энергетики ДНР запустила программу по трудоустройству горняков с закрытых шахт Горловка и Енакиево на действующие угледобывающие предприятия в других городах. За год с лишним по госпрограмме было переведено всего 127 шахтеров.