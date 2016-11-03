Москва, 3 ноября, 2016, 15:29 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Прибыль

Меры правительства, направленные на стабилизацию и адаптацию экономики, привели к увеличению прибыльности российских компаний. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 ноября, об этом заявил замглавы Минфина Максим Орешкин на заседании комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

«Можно увидеть хорошую позитивную динамику по промышленности и сельскому хозяйству, если брать данные за последние 6−9 месяцев, очищенные от сезонности. Это связано с тем, что те меры, которые были направлены на стабилизацию и адаптацию экономической ситуации, позволили, в том числе, увеличить прибыльность российских компаний», — отметил он.

Инвестиционная активность также растет, констатировал замминистра. «Данные Росстата говорят об увеличении прибыли на 60% за этот период. Прибыль является основными источником для финансирования инвестпрограмм, и одновременно с этим увеличение рентабельности бизнеса — дополнительный стимул для привлечения новых инвестиций. Мы видим, что по новым отраслям, по химии, по пищевой промышленности инвестиционная активность уже сильно растет», — рассказал замминистра.

При этом он указал, что такие позитивные данные не отражаются в целом на картине ВВП. «Почему в целом экономическая динамика выглядит не очень хорошо? Это связано, прежде всего, с серьезными проблемами в отраслях, которые были ориентированы исключительно внутренний спрос, а также в тех отраслях, которые ориентированы на товары длительного пользования», — пояснил Орешкин.

Де-факто сейчас статистика по ВВП в целом не отражает полную картину того, что происходит в экономике, признал замминистра. «Главная задача сейчас — это создание условий, чтобы стимулировать инвестиционную активность на последующий период. Мы считаем, что предсказуемая макроэкономическая динамика, уровень долгосрочных процентных ставок, стабильный налоговый режим — это то, без чего никакая инвестиционная активность невозможна», — сказал Орешкин, подчеркнув, что бюджет на трехлетку «с макроэкономической точки зрения отвечает этой задаче».