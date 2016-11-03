Ульяновск, 3 ноября, 2016, 15:17 — ИА Регнум. Предложения Ульяновской области вошли в государственнуюстратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России. Реализация стратегии позволит к 2020 году снизить число новых случаев ВИЧ-инфекции, увеличить охват населения антиретровирусной терапией, сократить частоту развития осложнений и смерти от ассоциированных с ВИЧ-инфекциейзаболеваний и СПИДа.

Dennis Skley Символ борьбы с ВИЧ

Ранее по поручению губернатора Сергея Морозова Ульяновская область направила свои предложения для включения в федеральный документ.

Предложения Ульяновской области, которые учтены при создании стратегии, касаются введения исследования на антитела к ВИЧ при диспансеризации взрослого населения. Инициативу поддержал Минздрав России. По оценкам специалистов, данный шаг позволит увеличитьвыявляемость ВИЧ-инфекции на ранних стадиях заболевания, что даст возможность своевременно назначать терапию.

Кроме того, Ульяновская область предложила улучшить материально-техническое оснащение всех региональныхцентров СПИД и перевести закупку препаратов для инфицированных на федеральный уровень для централизации системы лекарственного обеспечения.

«С начала года более 160 тыс. ульяновцев прошли тестирование и узнали свой ВИЧ-статус. Это на 7 тыс. человек больше аналогичного периода 2015 года. При этом более тысячи жителей области прошли данный тест анонимно. Выполнено почти 200 тыс. лабораторных исследований. Увеличение числа людей, которые решили узнать свой ВИЧ-статус, свидетельствует о том, что люди стали более серьезно относиться к этой проблеме, уделять внимание профилактике и раннему выявлению заболевания. Пройти тестирование могут все желающие», — пояснил министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Павел Дегтярь.

С начала года в регионе проведено более 200 профилактических мероприятий, в которых приняли участие порядка 17 тыс. человек.

По областного Минздрава, в настоящее время более 4 тыс. жителей области получают специальное противовирусное лечение, которое позволяет остановить прогрессирование болезни и исключить присоединение тяжелых сопутствующих недугов. Адаптацию к противовирусной терапии, кроме врачей, проводят медицинский психолог и «равный» консультант (ВИЧ-положительный человек).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил программу напериод до 2020 года и дальнейшую перспективу.

Стратегия, принятая в рамках глобальной стратегии ВОЗ по ВИЧ на 2016−2020 годы, определяетцели, задачи и основные направления противодействия распространению ВИЧ в России.

Также документ устанавливает целевые показатели реализации программы.

В качестве основныхцелей стратегии указано увеличение числа граждан, прошедших освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, а также больных ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию. Также предполагается информирование жителей РФ по вопросам ВИЧ и его профилактики.