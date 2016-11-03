Москва, 3 ноября, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Южнокорейский автопроизводитель SsangYong намерен возобновить с ноября 2016 года экспорт в Россию двух моделей автомобилей: кроссоверы Actyon и Tivoli. Об этом в эфире радио «Страна» сообщила представитель компании Sollers (официальный импортёр SsangYong) Екатерина Калинская.

Autokotua.com SsangYong Actyon

По ее словам, обе модели будут импортироваться, возобновление сборки автомобилей SsangYong в России будет зависеть от ситуации на авторынке. Ранее кроссовер Actyon был самым продаваемым автомобилем марки — до ухода компании с российского рынка.

Tivoli — новинка автопроизводителя. Этот кроссовер будет поставляться в двух вариантах: стандартной версии и удлиненной. Автомобиль оснащен бензиновым или дизельным двигателем объемом 1,6 л. Ожидаемая цена SsangYong Tivoli — от 1 млн рублей.