Великий Новгород, 3 ноября, 2016, 15:11 — ИА Регнум. На уборку снега в Великом Новгороде сегодня, 3 ноября, вышли 62 единицы техники: снегоуборочные машины, погрузчики, тракторы. Это больше, чем в прежние годы, когда со снегопадом в областном центре справлялись 40−50 машин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, спецтехника направлена во все части города.

Игорь Белов, adm.nov.ru Уборка снега у стен Новгородского кремля

Кроме того, с 14:00 на уборке главных магистралей города задействована дополнительная колонна спецтехники — четыре машины. Вручную снег с автобусных остановок, пешеходных переходов, тротуаров и местных проездов убирают более ста дворников.

По информации мэрии, улицы города обрабатывают противогололёдными средствами. «Приобретено 5 тысяч кубометров песчано-соляной смеси», — сообщили в пресс-центре администрации города.

В мэрии напомнили, что основным исполнителем муниципального заказа по уборке города остаётся ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство», которое сейчас дежурит круглосуточно, работая в две смены.