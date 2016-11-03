Москва, 3 ноября, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Россия будет использовать для исследования в Антарктиде отечественную технику, а исследователи будут пользоваться медицинским оборудованием российского производства и ездить на отечественных автобусах. Об этом 3 ноября заявил президент РФ Владимир Путин.

Dave Pape Спутниковая фотография Антарктиды

«Уже ясно, что мы будем продолжать, в том числе с вашей помощью, исследования в Антарктиде. Мы будем использовать там нашу технику, наши исследователи могут рассчитывать на современные медицинские препараты, медицинское оборудование российского производства, будут там ездить на российских автобусах или на спецтехнике. Будут привлекаться молодые ученые, будем реконструировать станции, в том числе с вашей помощью дальнейшую работу проводить», — сказал Путин.

По его словам, главное, «чтобы вы [исследователи] вернулись домой в плановом режиме без всяких проблем».