Ярославль, 3 ноября, 2016, 14:59 — ИА Регнум. 5 ноября 2016 года будет ровно 100 дней как Ярославскую область возглавил Дмитрий Миронов. 100 дней — срок, по истечении которого традиционно подводятся предварительные итоги деятельности руководителя. Корреспондент ИА REGNUM поинтересовался у ярославских политиков их оценкой первого контрольного периода губернаторства Дмитрий Миронова.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов в Ярославском перинатальном центре

«Сегодня в Правительстве области была встреча, посвященная 100 дням Дмитрия Миронова. Был представлен небольшой, но всеобъемлющий доклад. Инвестиции, кадровая политика, увеличение налогооблагаемой базы, дольщики, дорожный фонд. Такие встречи должны проводится регулярно. Я всегда уважаю классиков марксизма, и считаю, что историю делают лидеры. В области появился лидер. У него есть команда — Правительство региона, депутаты областной думы, общественность. Если мы все вместе объединимся и будем помогать нашему лидеру — у нас все получится», — считает председатель фракции «Единой России» в Ярославской областной думе Николай Александрычев.

«Справедливороссы», которые находились в оппозиции предыдущему главе региона Сергею Ястребову, позитивно оценивают деятельность Дмитрия Миронова.

«За 100 дней, что Дмитрий Миронов исполняет обязанности, на мой взгляд, невозможно сказать ничего отрицательного. Он довольно оперативно вник в ситуацию, объехал область, побывал на мероприятиях, разобрался с главами муниципальных районов, по которым много вопросов, таких как Кошурников, Левашов, сейчас говорят и о недоработках Хохловой. Самое главное — система структурируется. Главы начинают понимать, что нужно пахать и пахать. Раньше не было хозяина в области, в городе, не было и порядка. Главный итог — с приходом врио губернатора видно, что люди пришли не воровать, а по-хорошему делать карьеру. А это предполагает добросовестный труд на благо области», — считает председатель фракции «Справедливой России» в муниципалитете Ярославля Анатолий Каширин.

По мнению лидера фракции ЛДПР в Ярославской областной думе Андрея Потапова, глава региона отработал этот период с максимальной пользой, и заявленные перспективы развития отражены в проекте бюджета на предстоящий год.

«Общие действия оценю положительно. Структуры правительства и мэрии давно должны были быть изменены, а руководители, при которых годами не происходило никаких изменений и сдвигов, — сменены. По поводу новой команды губернатора существуют разные мнения, но, на мой взгляд, нет никакой разницы, местные или не местные специалисты решают поставленные задачи — лишь бы их работа была результативной. И мы уже видим, что предложенный проект бюджета на 2017 год достаточно сбалансирован — при тех требованиях, которые перед регион ставит Минфин. При этом в бюджете отражены и задачи по инвестициям, и развитие социального сектора. Безусловно, корректировки проекта неизбежны, но мы будем стараться помогать руководству региона. Потому что изменения в работе региональной власти и в самой области налицо, и эти изменения эффективны», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Андрей Потапов.

Коммунисты, напротив, сохраняют оппозиционный настрой и выражают обеспокоенность отсутствием диалога с политическими партиями.

«Сегодня 100 дней, врио главы региона за это время ни разу не встречался с фракциями областной думы, бюджет урезан на 10 миллиардов за счет сокращения социальных расходов. Исходя из этого язык не поворачивается сказать ничего хорошего. Хочется пожелать, чтобы Дмитрий Юрьевич поменял свою тактику взаимодействия с партиями, встречался, обсуждал, без диалога нет будущего», — уверен депутат фракции КПРФ в Ярославской областной думе Эльхан Мардалиев.

Другие оппозиционные депутаты областной думы считают, что рано давать оценку действиям Дмитрия Миронова на посту главы региона.

«Мне кажется пока рано что-либо говорить. Человек пока занимается кадровыми вопросами, как они выстрелят — это вопрос. То, что он начал с кадровой политики, это грамотно. Главное, чтобы администрация области не сильно влияла на администрацию города, не давила на депутатов муниципалитета по вопросу выборов градоначальника. Хотелось бы, чтобы областной центр работал в одной команде, но имел некоторую независимость в своих действиях», — поделился своим мнением с корреспондентом депутат ярославской областной думы от «ПАРНАСа» Василий Цепенда.

«В Ярославской области впервые в истории России применена система внешнего управления областью. Оценивать сложно, так как за 100 дней ничего сделать нельзя. Поменяли руководящие органы, посмотрим итоги работы после полугода. За все решения новой команде нести ответственность. Сейчас начинается время, когда они начинают принимать решения, до этого — они исполняли решения предыдущей команды, и, соответственно, не могли нести за них ответственность», — считает депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев.