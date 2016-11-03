Москва, 3 ноября, 2016, 14:58 — ИА Регнум. «В календарь прививок необходимо ввести вакцинацию против гепатита А», — заявил ИА REGNUM член-корреспондент РАН Михаил Михайлов, специалист Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М.П. Чумакова» (ФГБНУ ИПВЭ им.М.П. Чумакова). Эта мера позволит не только купировать всплеск этого инфекционного заболевания в Перми и Удмуртии, где за последние дни отмечен значительный рост числа заболевших, но и не допустить возникновения подобных ситуаций в других российских регионах.

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По словам ученого, на протяжении многих лет не было вспышек гепатита А, заболеваемость оставалась на низком уровне. В результате образовалась большая группа людей, которые не имеют антител. «Попадание в этот коллектив вируса вызвало эти вспышки. Это естественный подъем, которого следовало ожидать. А массовую вакцинацию у нас не делают. Сейчас приняты превентивные меры, и все под контролем», — отметил Михайлов.

То, что происходит в ряде регионов — Перми и Ижевске — нельзя назвать эпидемией, считают инфекционисты. Это, конечно, вспышки, но не настолько значительные, как, например, несколько лет назад в Москве, когда под Новый год заболели 800 человек. А лет 15 тому назад в Нижнем Новгороде число заболеваний дошло до 3000 человек.

«Сейчас тоже вспышки регистрируются, поскольку больше двух человек уже считается вспышка. Насколько я знаю, там принято много мер, будет проводится вакцинация. есть такой способ, когда во время вспышек проводят вакцинацию. это позволяет локализовать вспышку», — сообщил представитель ФГБНУ ИПВЭ им.М.П. Чумакова.

Беда в том, что в отличие от гепатита В, кори и дифтерии гепатит А не входит в число обязательных календарных прививок. Хотя врачи регулярно об этом говорят, настаивая на необходимости профилактики этого заболевания. К сожалению, их не слышат: гепатит А входит в раздел «вакцинация по эпидемическим показаниям». Однако лучше предупредить, чем гасить, уверен ученый.

«Сейчас заболеваемость в Перми где-то порядка 30 на 100 тысяч населения, а раньше было 200, 300. Пять лет назад была заболеваемость за 300 в Туве. Там провели такую работу, когда провакцинировали всех детей от 2 до 16 лет. И за последний год там всего 2 случая обнаружено. Все имеют антитела, — подчеркнул собеседник ИА REGNUM. — А когда уменьшается эта прослойка за счет улучшения жизни, бутилированной воды, меньше вирусов, то через несколько лет идет подъем заболеваемости. Пермь и Удмуртия попали в такую ситуацию. Сейчас много заболевших кишечными инфекциями в Дагестане, и туда привозят вакцины, чтобы предотвратить возможное распространение гепатита А. Надо прервать цепочку, для этого делать ряд мер — карантин в школе, гиперхлорирование воды, санитарные меры и вакцинация групп риска, то есть тех людей, которые находятся в окружении заболевших».

По словам учёного, с инициативой о включении гепатита А в число календарных прививок специалисты обращались множество раз. «Обращались столько раз! В Думе были чтения, но каждый раз откладывается. На каждом совещании в Министерстве здравоохранения, когда обсуждается календарь профилактических прививок, я говорю о необходимости введения гепатита А. Но возникают другие вопросы, нужны деньги на другие вещи», — отметил Михайлов.

По словам специалиста, тактика предотвращения этого инфекционного заболевания разработана. ВОЗ приняла программу о ликвидации вирусного гепатита к 2030 году в мире. «Когда-то это будет введено», — заметил Михаил Михайлов.

Вопрос — когда?