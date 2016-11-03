Кундуз, Афганистан, 3 ноября, 2016, 14:52 — ИА Регнум.



Kevin Gessner Траурные свечи

Более 20 мирных жителей Афганистана погибли 3 ноября в результате авианалета НАТО и вооруженных сил Афганистана на севере страны, заявили в командовании армии Кабула, сообщает Washington Post.

Инцидент произошел в провинции Кундуз, в нескольких километрах от одноименного города. В НАТО не подтвердили гибель мирных жителей, которые, как указывается, являются членами нескольких семей, проживающих поблизости от города. На фотографиях, выложенных в сеть, видно несколько тел детей.

В той же провинции также погибло два военнослужащих армии США, еще двое получили ранения в столкновениях с радикалами.

«Несмотря на трагическое происшествие, мы твердо придерживаемся помощи нашим афганским партнерам по защите нации», — заявил командующий силами НАТО и США в Афганистане генерал Джон Николсон.