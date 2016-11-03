Саратов, 3 ноября, 2016, 14:50 — ИА Регнум. На территории Саратовской области до 28 февраля продолжаются мероприятия по регулированию численности кабана. На сегодняшний день добыто 1404 особей. Комитетом охотничьего хозяйства в Новобурасском районе, а также близлежащих районах, планируется увеличение объема добычи кабана для снижения его численности до 10 особей на охотничье хозяйство, сообщили ИА REGNUM пресс-службе в регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства.

domeckopol Кабан

По информации ведомства, 2 ноября аккредитованной Балаковской ветеринарной лабораторией, было получено два положительных результата при исследовании на африканскую чуму свиней. Генетический материал (ДНК) вируса АЧС обнаружен в пробах патматериала, отобранного от двух диких кабанов, павших на территории охотничьего хозяйства «Лоховские дачи» Новобурасского района.

Характерные признаки заболевания были также обнаружены ветеринарными специалистами при вскрытии туш. Падеж выявлен инспектором комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области при проведении мониторинга лесных угодий.

В ведомстве отмечают, что в настоящее время все охотхозяйства Новобурасского района уже находятся в режиме карантина. Ограничения были наложены в связи с выявлением 26 октября текущего года в охотхозяйстве «Ивановское» заболевания диких кабанов африканской чумой.

Чтобы снизить миграционную активность кабана и не допустить распространения зараженной вирусом АЧС продукции охоты по территории Саратовской области и за её пределами региональные власти приняли решение о закрытии спортивно-любительской охоты на это животное с 1 ноября 2016 года.

Постановлением облправительства веден запрет любительскую и спортивную охоту в Правобережных районов области, а именно на территории Аткарского, Аркадакского, Балашовского, Балтайского, Базарно-Карабулакского, Вольского, Воскресенского, Екатериновского, Калининского, Красноармейского, Лысогорского, Новобурасского, Петровского, Романовского, Ртищевского, Самойловского, Саратовского, Татищевского, Турковского и Хвалынского районов. Запрет продлится до 28 февраля 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году, чтобы ограничить распространение вируса АЧС, в охотничьих угодьях Саратовской области дано разрешение на отстрел 2103 кабанов, в том числе 1256 особей в возрасте до одного года.

По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, численность кабана в регионе области в последнее время находится на уровне 13 тыс. особей. Кабан распространен на большей территории региона, однако более 80% его популяции сосредоточено в Правобережье — в Лысогорском, Петровском и Вольском, районах. В Левобережье — в Балаковском, Марксовском и Ивантеевском районах.

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