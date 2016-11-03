Тула, 3 ноября, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Делегация Тульской области участвует в III Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills — WorldSkills Hi-tech. Чемпионат проходит с 30 октября по 3 ноября в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области

Чемпионат является самым масштабным в России соревнованием профессионального мастерства среди молодых специалистов крупнейших российских компаний. В нем участвуют команды 28 ведущих российских предприятий и госкорпораций, в числе которых «Ростех», «Росатом», «Объединенная авиастроительная корпорация», «Роскосмос», «Евраз», «СТАН», «Челябинский трубопрокатный завод», «Уралвагонзавод», «Роснефть», «Ростелеком», «Россети» и другие.

Соревнования проводятся по 27 компетенциям, оценивают работу более 250 конкурсантов свыше 300 опытных российских и зарубежных экспертов.

В рамках WorldSkills Hi-tech также проходят соревнования FutureSkills и JuniorSkills, направленные на упреждающую подготовку кадров для высокотехнологичных производств.

В рамках деловой программы чемпионата 1 ноября 2016 года состоялось пленарное заседание «Кадровая индустриализация: даешь промышленный рост!». На заседании замгубернатора Тульской области Вячеслав Федорищев рассказал об основных направлениях деятельности регионального правительства с целью обеспечения опережающей подготовки кадров для нужд динамично развивающейся промышленности Тульской области.

Также делегация Тульской области приняла участие в стратегической сессии по внедрению Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста с участием администрации президента Российской Федерации для субъектов, участвующих в апробации данного стандарта. Основной темой мероприятия стало обсуждение механизмов взаимодействия органов государственной и региональной власти, представителей промышленного сектора и институтов развития по вопросам формирования кадрового обеспечения промышленности и модернизации системы профессионального образования с целью подготовки высококвалифицированных кадров с учетом международных практик и стандартов, адаптации выпускников образовательных организаций, а также определением профилей рабочих и инженеров нового поколения в соответствии с глобальными технологическими вызовами.

В рамках круглого стола «Лучшие практики работы региональных координационных центров Союза «Ворлдскиллс Россия» деловой программы чемпионата заместитель министра — директор департамента образования Тульской области Алевтина Шевелева и координатор Регионального координационного центра WorldSkills в Тульской области Сергей Насонов представили для обсуждения опыт совместной с ГК «Ростех» организации корпоративного чемпионата по стандартам WorldSkills и проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».