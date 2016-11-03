Москва, 3 ноября, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Приближается 7 ноября, и в этот день российские, а также многие зарубежные коммунисты и партии левых взглядов будут праздновать 99-ю годовщину события, которое они называют Великой Октябрьской социалистической революцией. Кстати, 7 ноября 2017 года исполнится 100 лет со дня Октябрьской революции, и этот юбилей будет отмечаться во многих странах мира. Нельзя не отметить, что популярность левых и коммунистических идей сейчас возрастает даже в странах Евросоюза. В связи с этим возникает вопрос: а может ли Россия каким-либо образом изменить отношение к такому неоднозначному обстоятельству и вместо того, чтобы игнорировать этот праздник, сделать на нем деньги?!

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Такое вполне возможно. На любом празднике можно заработать. И на празднике коммунистов тоже. Более того, уже сейчас, хотя до 100-летия Октябрьской революции еще год, в Москву устремился поток туристов из Китая. Приезжают они не просто за шопингом или посмотреть Кремль: многие китайцы рассматривают Россию как страну для так называемого «красного туризма». «Красный туризм» — это термин, который в самом Китае уже приобрел достаточно широкую известность.

Так, власти КНР в кризисном 2008 году выделили средства для превращения города Яньань, в котором начиналась коммунистическая революция в Китае, в один из важных центров внутреннего «красного туризма» и не пожалели об этом. Уже в первый год работы он принес в госбюджет 124 млрд юаней (около $19 млрд). Туристы не просто приезжают посетить музеи революции и её вождя Мао Цзэдуна, они в больших количествах скупают сувениры, посвященные революции и «Председателю Мао», в том числе его портреты на сувенирных тарелках, магнитах, календарях и пр. А за умеренную плату каждый желающий турист может стать участником реконструкции битвы китайских коммунистов за Яньань. Произошло маленькое чудо — ранее отсталый и депрессивный регион Шэньси, центром которого является Яньань, теперь имеет источник непрерывного дохода.

Можем ли использовать полезный китайский опыт в России? Скорее всего, это совсем не трудно, и для этого даже есть условия. Более того, в России могут сделать ставку не только на внутренний, но и на внешний «красный туризм», особенно учитывая растущие настроения у многих российских граждан в пользу коммунистов, социальной справедливости, которая ассоциируется с Октябрьской революцией и периодом существования СССР, а также у европейцев, которые сегодня разочарованы в демократии. Не говоря уже о китайцах, которые приезжают в Россию не только ради бизнеса либо интереса к российской истории и культуре, но еще и ради интереса к советскому периоду.

По данным Euromonitor, в 2016 году Россию посетит рекордное число туристов из Китая (1,1 млн). Можно предположить, что в 2017 году количество китайских туристов в России будет еще больше в связи со 100-летним юбилеем Октябрьской революции. А кроме китайцев будут еще и европейцы и наверняка туристы из Латинской Америки, где прокоммунистические взгляды сильны еще со времен кубинской революции.

2017 год в связи с юбилеем революции станет годом расцвета сувенирного производства — на сувениры с коммунистической символикой будет огромный спрос. Кроме того, можно предположить, что летом и особенно во втором полугодии 2017 года вновь спросом инвесторов будут пользоваться акции «Аэрофлота». Тем более что «Аэрофлот» — это не только ведущий российский авиаперевозчик, но еще и один из самых известных в мире советских брендов.