Псков, 3 ноября, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу партии табачных изделий. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 3 ноября, в пресс-службе управления, незадекларированный груз был выявлен 31 октября 2016 года в железнодорожном пункте пропуска «Пыталово».

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«В ходе осмотра грузового состава, следующего на выезд из России в Латвию, в одном из вагонов с заявленным грузом — селитра аммиачная, пограничным нарядом были обнаружены признаки, указывающие на возможность доступа в грузовое помещение вагона, не нарушая опломбировку», — сообщили в пресс-службе управления.

Арестованные сигареты

При дальнейшем осмотре вагона с использованием технических средств пограничного контроля было обнаружено 36 коробок, обёрнутых в полиэтиленовую плёнку и уложенных поверх перевозимого груза — в них оказались незадекларированные сигареты. Предварительно, незаконный груз оценивается в сумму около полумиллиона рублей.

Изъятые табачные изделия переданы сотрудникам таможенной службы для проведения экспертизы и дальнейшего разбирательства. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 16.2 КоАП РФ («Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров»).