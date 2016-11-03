«Приостановка импичмента не входит в компетенцию парламента Венесуэлы»
Каракас, 3 ноября, 2016, 14:35 — ИА Регнум. По сообщениям ряда официальных российских СМИ, парламент Венесуэлы «приостановил импичмент» Николасу Мадуро. Однако, как пояснил корреспонденту ИА REGNUM эксперт по странам Карибского региона Хорхе Сент-Жюст, приостановка импичмента не входит в компетенцию парламента Венесуэлы.
«На самом деле, парламент Венесуэлы может инициировать импичмент, но не имеет права его провести или объявить. Статья 72 Конституции Венесуэлы предполагает возможность импичмента. И сейчас в Венесуэле, наверное, двоечника разбуди глухой ночью, он дословно процитирует эту статью Основного Закона страны», добавил Хорхе Сент-Жюст.
Процесс подготовки к референдуму уже запущен. Прошел первичный сбор подписей. Более 80 процентов населения хочет, чтобы Николас Мадуро покинул свой пост. Кроме этого, и парламент пока не намерен отказываться от идеи импичмента. Оппозиционные депутаты требуют от Мадуро, чтобы он освободил еще сто политзаключенных. Иначе они возобновят действия по инициированию импичмента и протестные акции.