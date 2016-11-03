Каракас, 3 ноября, 2016, 14:35 — ИА Регнум. По сообщениям ряда официальных российских СМИ, парламент Венесуэлы «приостановил импичмент» Николасу Мадуро. Однако, как пояснил корреспонденту ИА REGNUM эксперт по странам Карибского региона Хорхе Сент-Жюст, приостановка импичмента не входит в компетенцию парламента Венесуэлы.

Kremlin.ru Президент Венесуэлы Николас Мадуро

«На самом деле, парламент Венесуэлы может инициировать импичмент, но не имеет права его провести или объявить. Статья 72 Конституции Венесуэлы предполагает возможность импичмента. И сейчас в Венесуэле, наверное, двоечника разбуди глухой ночью, он дословно процитирует эту статью Основного Закона страны», добавил Хорхе Сент-Жюст.

Процесс подготовки к референдуму уже запущен. Прошел первичный сбор подписей. Более 80 процентов населения хочет, чтобы Николас Мадуро покинул свой пост. Кроме этого, и парламент пока не намерен отказываться от идеи импичмента. Оппозиционные депутаты требуют от Мадуро, чтобы он освободил еще сто политзаключенных. Иначе они возобновят действия по инициированию импичмента и протестные акции.