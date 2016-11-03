Москва, 3 ноября, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Рубль был вынужден уступить позиции ключевым соперникам под воздействием развития «медвежьего» импульса на рынке нефти, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев. Баррель Brent просел на 1,65%, нащупав дно в районе 46,50 долл. На фоне этого российская валюта уступила доллару и евро 0,3% и 0,6% соответственно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Доллар впервые с конца сентября преодолел сопротивление 63,50 рубля, несмотря на повсеместное давление на рынке Форекс. Рубль не смог игнорировать столь масштабные распродажи в сырьевом сегменте, где к сомнениям в реализации договоренностей ОПЕК добавилась печальная статистика по запасам. По данным Минэнерго, на прошлой неделе объемы запасов углеводородов в США подскочили на 14,4 млн барр. — максимально за всю историю наблюдений. При этом добыча отметила третью неделю роста», — привел данные Ковалев.

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«Сегодня, 3 ноября, перепроданный актив может попытаться развить восходящую коррекцию с целью на $48. В случае реализации такого сценария доллар не сможет добраться до психологического сопротивления 64 рубля. Таким образом, не исключена консолидация пары с нисходящим уклоном неподалеку от уровня 63,50 рубля», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ повысил курсы доллара и евро на выходные дни (4−6 ноября) и понедельник (7 ноября). Доллар США увеличился на 8,77 копейки и составил 63,5043 рубля. Официальный курс евро вырос на 36,38 копейки — до 70,5977 рубля.