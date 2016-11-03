Афины , 3 ноября, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Греческие пенсионеры вышли на улицы Афин в знак протеста против новой волны сокращений пенсии, сообщает 3 ноября Reuters.

Nicolas Raymond Протест

Около 3 тыс. пенсионеров, скандировавшие «Лжецы!», собрались возле здания министерства труда в центре Афин и сожгли правительственные письма с изложением причин новых сокращений надбавок к пенсии.

«Они сожгли наши жизни. Мы сжигаем их позорные письма», — сказал один из протестующих. «Наш уровень жизни упал ниже нуля», — сказал 74-летний пенсионер Яннис Соулиотис.

Напомним, премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что проводимая правительством реформа пенсионной системы необходима для предотвращения её коллапса. По словам премьера, изменения не коснутся лиц с низкими доходами. На это условие кредиторы согласились в результате «долгих и трудных переговоров».