Вильнюс, 3 ноября, 2016, 14:26 — ИА Регнум. В начале ноября в Литву было доставлено снайперское оружие AXMC, которое производит компания Соединенного Королевства Accuracy International, сообщили ИА REGNUM сегодня, 3 ноября, в Минобороны Литвы. «До конца года это оружие, которое хорошо себя зарекомендовала в армиях других стран НАТО, будет распределено между батальонами Сухопутных войск и учреждениями по военной подготовке», — отметили в пресс-службе ведомства.

meketrefe Снайперская винтовка

Оружие, купленное за 1,3 млн евро, отличается от другого снайперского оружия тем, что оно может использовать патроны двух разных калибров: 338 Lapua Magnum или 308 Win. В зависимости от задания военные могут выбирать, какой калибр использовать — для этого нужно всего сменить ствол и затвор. Это за несколько минут можно сделать даже в полевых условиях.

До этого времени у Сухопутных войск Литовской армии не было снайперского оружия. На сегодняшний день используется полуавтоматическое оружие FN SCAR-H PR, которое стреляет на 600 метров. Снайперское оружие AXMC увеличивает это расстояние в два раза.

«У компании Соединенного Королевства Accuracy International старые традиции по изготовлению оружия, она хорошо известна среди пользователей такого оружия по всему миру. Оружие этого производителя отличается очень высоким качеством и надежностью в разных условиях. Оружие AXMC снабжено мощным прицелом Kahles и прибором ночного видения. С помощью нового оружия снайперы Сухопутных сил Литовской армии смогут уничтожать цель на расстоянии почти 1,5 км как в дневное, так и в ночное время», — утверждает эксперт по снайперскому оружию Учебного центра Юозаса Лукши Сухопутных войск Литовской армии старшина Эрнестас Куцкайлис.

Учебный цент Юозаса Лукши, получив снайперское оружие, начнет подготавливать снайперов. По словам Куцкайлиса, подготовка снайперов очень похожа на подготовку разведчиков — их учат действовать маленькими группами, незаметно передвигаться по местности, пробираться в тыл врага, сообщать о других мишенях и корректировать непрямой огонь, находить важные мишени, а важный персонал противника уничтожать метким выстрелом.