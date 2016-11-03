Тула, 3 ноября, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Государственные и региональные награды вручил жителям Тульской области губернатор Алексей Дюмин 3 ноября, в преддверии Дня народного единства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Церемония состоялась в колонном зале здания Дворянского собрания.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

В мероприятии приняли участие члены регионального правительства, представители промышленности, здравоохранения, образования, культуры, жилищно-коммунальной сферы.

Открывая церемонию вручения наград, Алексей Дюмин подчеркнул, что единство и сплочённость предков стали прочным фундаментом, на котором и сегодня стоит российская государственность. Он отметил, что веками любовь к Отечеству, верность её духовным и культурным традициям служат залогом силы и могущества России.

«И всё это время жители Тульской области остаются надёжной опорой страны — своими ратными и трудовыми подвигами вносят большой вклад в укрепление государства», — сказал Алексей Дюмин.

«Своими свершениями и добросовестным трудом вы создаёте основу единения нашей области, основу единения России. И для меня честь — вручить вам сегодня заслуженные награды», — подчеркнул губернатор.

Государственные и региональные награды сегодня получили лучшие жители региона, занятые в различных отраслях экономики, культуры, образования, медицины, общественной жизни.

Так, Орден Почёта вручён Владимиру Соловьёву, слесарю механосборочных работ «Туламашзавода». Он освоил 15 изделий оборонного назначения, а сейчас участвует в выпуске зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь — С1».

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён начальник управления предприятия Михаил Кокоулин, за значительный вклад в разработку изделий оборонного назначения.

Почётная грамота президента Российской Федерации вручена Александру Агееву, советнику при ректорате Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова. Более 35 лет он проработал в Тульской области — занимался подготовкой медицинских работников. И сегодня помогает укреплять отечественное здравоохранение новыми кадрами.

Заместителю директора управления социальной защиты населения Тульской области Марине Нестеровой и работнику комплексного центра соцобслуживания населения Ирине Мурашовой объявлены Благодарности президента Российской Федерации.

Высокие региональные награды — медали «Честь и мужество» — были вручены двум жителям Тульской области, которые, рискуя собой, спасли других людей от гибели. Денис Ананьев спас девушку, которая во время прыжков с парашютом неудачно приземлилась на воду и начала тонуть. Он без колебаний бросился в водоём и спас ей жизнь. Пожарный Андрей Волхонский спасает людей и вне службы — он вынес из горящего жилого дома женщину и троих детей.

Как отметил Алексей Дюмин, самоотверженные поступки этих людей — доказательство того, что в нашей жизни всегда есть место подвигу. «Главное — при любых обстоятельствах оставаться настоящим человеком и не отворачиваться, когда видишь, что кто-то попал в беду», — сказал Губернатор Тульской области.

Медалью «Трудовая доблесть» отмечены работники культуры и образования, а также ряда промышленных предприятий — Алексинского химического комбината, Косогорского металлургического завода, Центрального конструкторского бюро аппаратостроения и других.

Отметим, что всего государственных и региональных наград было удостоено 29 выдающихся жителей Тульской области.