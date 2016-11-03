Москва, 3 ноября, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Мировые рынки продолжают находиться в нервозном состоянии, и большая часть рисковых активов находится под давлением. Нервозность относительно президентских выборов в Штатах несколько поубавилась после очередного опроса, проведенного Рейтер и социологической службой Ipsos, в котором Хиллари Клинтон вновь опередила кандидата от республиканцев на 6 п.п. Тем не менее, рынки, вероятно, останутся в подвешенном состоянии непосредственно до публикации итогов голосования, считает т аналитик ГК TeleTrade Михаил Поддубский.

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«Рынок нефти продолжает приковывать пристальное внимание, и данные от Минэнерго США стали настоящим сюрпризом для рынка. Согласно данным EIA, коммерческие объемы запасов нефти в Штатах за минувшую неделю увеличились сразу на 14.42 млн. баррель, что является рекордной величиной за все 34 года наблюдений. Столь резкий рост запасов, разумеется, привел к дополнительному давление на нефтяные цены, и нефтяные фьючерсы обновили локальные минимумы, подобравшись к минимумам конца сентября в районе 46−46.50 долл./баррель по смеси марки Brent. Сегодня, 3 ноября, же цены на нефть восстанавливаются за счет новой атаки на трубопровод в Нигерии, управляемый Нигерийской национальной нефтяной корпорацией. Диапазон в 46−50 долл./баррель для смеси марки Brent — наиболее вероятный сценарий на ближайшие дни», — пояснил Поддубский.

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«Резкое снижение нефтяных котировок оказало давление на российский рубль, и пара доллар/рубль обновила максимумы с конца сентября. Однако темпы ослабления рубля гораздо более скромные по сравнению со снижением нефтяных цен. Раскорреляция рубля и нефтяных цен в ближайшее время может начинать постепенно сходить на нет. Ожидать в ближайшие дни резкого ослабления рубля вряд ли стоит, и наиболее вероятный диапазон для пары доллар/рубль — коридор в 62−64 руб./доллар», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 3 ноября, мировые цены незначительно растут. Так, по данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в январе на бирже ICE в Лондоне в 12:00 по мск подрастали на 0,2% до 47,15 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI дорожал на 0,1% до 45,52. За предыдущие три торговых сессии оба сорта утратили около 8%.