Прага, 3 ноября, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Чехия имеет амбициозные планы по развитию на территории страны атомной энергетики. Реализовать их будет целесообразнее с российскими реакторами типа ВВЭР, которые уже проверены временем, а также доказали свою безопасность и эффективность. Кроме того, работа с российскими партнерами в Чехии и третьих странах даст Праге преимущество и выведет ее на новый уровень на мировом атомной рынке. Такое мнение озвучили сами чешские специалисты во время своих выступления на международной конференции «ВВЭР-2016» в Праге.

Lennart Tange Атомная электростанция

Все атомные станции, имеющиеся в Чехии, работают на реакторах типа ВВЭР. Как отметил заместитель министра промышленности и торговли Чехии Иржи Колиба, за все время эксплуатации энергоблоков не было зафиксировано ни одной аварии. Поэтому технологии ВВЭР являются не просто надежными и эффективными, но и выгодными для самой Чехии. Колиба сказал, что Чехия планирует развивать новые источники энергии.

«Строительство нового источника на АЭС «Темелин» или АЭС «Дукованы» сейчас в программе дня», — приводят слова замминистра РИА Новости. Данеш Буркет, президент Чешского ядерного общества, проработавший более 20 лет на АЭС «Дукованы» заявил, что время как нельзя лучше показала, что технология ВВЭР является конкурентной, эффективной и безопасной.

Что касается программы экспорта технологии ВВЭР в третьи страны, то посол Чехии в России Владимир Ремек заметил, что эта программа — бесценная возможность для чешских компаний стать успешными на мировом рынке. Поэтому Чешская Республика не должна упустить возможность участвовать в глобальной цепи субподрядчиков одного из крупнейших поставщиков ядерных технологий. Действовать в одиночку чешским компаниям бессмысленно.

Сегодня в Чешской Республике есть шесть ядерных реакторов на двух атомных электростанциях. Доля атомной энергетики в общем энергетическом комплексе страны составляет около 34%. Остальные 67% приходятся на гидроэлектростанции, теплоэлектростанции и возобновляемые источники энергии (ВИЭ), писало ИА REGNUM. Речь идет об АЭС «Дукованы» с четырьмя энергоблоками с реакторами ВВЭР-440 и АЭС «Темелин» с двумя блоками с реакторами ВВЭР-1000.

Давние партнеры

Атомная связь между Чехией (тогда еще Чехословакией) и СССР началась в 1970 году, когда стороны подписали контракт на строительство на чешской территории двух атомных станцией. В 1974 году начали возводить АЭС «Дукованы». С 1984 по 1987 году были введены в эксплуатацию все четыре энергоблока. С 2005 года начались работы по модернизации АЭС — мощность станции увеличили до более чем 2,1 тыс. МВт с первоначальных 1760 МВт.

В 1981 году власти СССР и ЧССР подписали соглашение о сотрудничестве в сооружении первой очереди АЭС «Темелин», строительство начали в том же году. По первоначальному проекту, на АЭС должно было быть построено четыре энергоблока. Общая мощность станции должна была достигнуть 4 ГВт. Однако все эти планы внезапно оборвались в 1989 году со свержением коммунистического правительства. «Зеленые» оттянули процесс строительства новой станции, но все же не смогли помешать им вовсе. Так, АЭС начали эксплуатировать в коммерческих целях спустя 20 лет с начала сооружения, и мощность оказалась в два раза меньше, чем было запланировано сначала. Позже стало очевидным, что первоначальный план был составлен не просто так и региону, действительно, необходимы еще два энергоблока, срок реализации проекта — 2025 год. В 2015 году, в соответствие с Государственной энергетической концепцией, был внедрен пункт о скорейшем начале строительства по одному новому энергоблоку (сейчас звучат предложения уже по два) в АЭС «Дукованы» и «Темелин». Чешские власти решили, что к 2030 году АЭС обеспечат централизованное теплоснабжение в городе Брно и других населенных пунктов.

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Атомная связь Чехии и России сегодня

Вообще интерес к этому чешскому проекту по строительству новых энергоблоков выразили уже по крайней мере шесть зарубежных компаний из Франции, Китая, Южной Кореи, США, Японии и России. В связи с этим летом этого года чешское министерство торговли и промышленности направило потенциальным поставщикам технологий запрос на предоставление информации о сооружении новых энергоблоков в стране. В свою очередь, «Росатом» предложил чешскому ведомству и компании CEZ информационный пакет с материалами, то есть выразил принципиальную заинтересованность участвовать в проекте.

Также сегодня, 3 ноября, пресс-служба компании «Русатом-Международная сеть» со ссылкой на заместителя директора департамента по научно-технической деятельности топливной компании ТВЭЛ «Росатома» Александра Угрюмова сообщила, что российское ядерное топливо четвертого поколения в 2018 году будут внедрять на АЭС «Темелин». Ядерное топливо ТВС-4 должно сильно увеличить экономические показатели энергоблоков АЭС, построенных по российским проектам.

Если говорит о совместной работе российской и чешской атомных компаний за рубежом, то в сентябре этого года старший вице-президент АО «Русатом Оверсиз Инк» (входит в «Росатом») Леош Томичек говорил, что российский атомный монополист рассчитывает на то, что Чехия примет активное участие в проектах по строительству атомных станций за рубежом. А в случае, если чешское ведомство выберет Россию для сооружения на своей территории новых блоков, то участие в международных проектах может быть максимальным. В частности, речь идет о проектах в таких странах как Финляндия, Венгрия, Иордания, Индия, Бангладеш, Египет и Турция.

Вообще чешские компании Vitkovice, MSA, Mostro, ZPA Pečky, Arako, Armatury Group, Krona, Lutos, Kabelovna Kabex, Sigma Lutin и другие — давние партнеры «Росатома». Они осуществляли поставки оборудования на множество атомных объектов. Например, на Ростовскую АЭС, Каланинскую АЭС, Ленинградскую АЭС, АЭС «Куданкулам», Тяньканьскую АЭС, Белорусскую АЭС. В общей сложности чешские компании поставляли оборудования на 14 атомных станций, которые строит «Росатом» и в РФ, и в других странах.