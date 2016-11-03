Киев, 3 ноября, 2016, 14:13 — ИА Регнум.



zrenate ЛЭП

Украина продолжать поставлять электроэнергию в неподконтрольные регионы Донбасса (ДНР и ЛНР). Как сообщает «Громадське радіо», об этом в эфире заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передает ИА REGNUM 3 ноября.

Он пояснил, что на Луганскую ТЭС с территории ЛНР поставляется уголь, а обратно — электроэнергия. «Да, продолжает (поставлять энергию — прим. ИА REGNUM ) и в Донецкую, и в Луганскую области. В Луганской области опять ситуация сложная. Технически Луганская ТЭС, которая практически расположена на линии соприкосновения, поставляет электроэнергию на неподконтрольную территорию. Однако уголь для этой же станции завозится с неподконтрольных территорий. Таким образом, мы обречены на то, чтобы шел обмен», — сказал Черныш.

Министр отметил, что на территории ЛНР электроэнергией обеспечивается не только население, но и промышленные предприятия, которые продолжают платить налоги в бюджет Украины. «Эту электроэнергию потребляет не только население, а также предприятия, зарегистрированные в соответствии с законодательством Украины и платящие налоги. Например, Алчевский меткомбинат, который потребляет электроэнергию, должен платить за нее энергорынку. Управляется часть системы частично с неподконтрольных территорий: Горловка и т.д. И эти люди до сих пор работают на Укрэнерго и до сих пор выполняют технические команды Киева: подать мощность, отрубить мощность», — рассказал Черныш.

По его словам, в ДНР и ЛНР сотни тысяч людей продолжают работать на бюджет Украины. «Многие предприятия перерегистрированы на подконтрольной территории и являются плательщиками налогов здесь, плюс — осуществляют поставки товаров на экспорт с украинскими сертификатами происхождения, и до сих пор эти люди числятся и работают там, это сотни тысяч людей», — уточнил министр.

Ранее, 26 октября, пресс-служба украинской Луганской облгосадминистрации проинформировала, что «Луганское энергетическое объединение» ускорит процесс строительства новой линии электроснабжения в Станично-Луганском районе в обход неподконтрольных украинскому правительству районов.

«Во время обсуждения были найдены пути решения проблемных вопросов, а именно: ООО «ЛЭО» получило возможность оформить все необходимые документы, ускорить процесс строительства и ввода в эксплуатацию линии», — говорится в сообщении. Отмечается, что на Луганщине ведутся работы по строительству отпайки от существующей ЛЭП «Плотина-Камышное». Таким образом, Станично-Луганский район будет обеспечен бесперебойным электроснабжением с контролируемой украинскими властями территории области. В ЛЭО заявляли, что планируют завершить строительство новой ЛЭП в конце октября — начале ноября текущего года. Общая сумма проекта составила 17 млн грн (665 тыс. долл). Напомним, 26 апреля 2016 года заместитель директора департамента экономики и финансов Министерства энергетики и угольной промышленности Украины София Угрюмова заявила, что задолженность потребителей электроэнергии с ДНР и ЛНР перед госпредприятием «Энергорынок» составляет около 21 млрд грн (821 млн долл). «Угольные предприятия, водоканалы не платили за поставленную электроэнергию. По данным «Энергорынка», задолженность всех потребителей с оккупированных территорий составляет около 21 млрд грн», — сказала Угрюмова.

В свою очередь, 19 сентября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о прекращении водоснабжения Луганска и его окрестностей. При этом сотрудник Петровской насосной станции, расположенной в подконтрольном украинскому правительству селе Артема, подтвердил миссии, что водоснабжение подконтрольных ЛНР районов было прекращено неделей ранее в связи с задолженностью в сумме 111 млн грн (4 млн 344 тыс долл). «Собеседник добавил, что работники насосной станции не получают заработную плату последние три месяца и что лица, контролирующие эти районы, не платят за предоставленные услуги. Две женщины (старше 60 лет) в подконтрольном ЛНР с. Веселая Гора (16 км к северу от Луганска) заявили, что водоснабжение села не осуществляется уже 13 дней. Они также сказали, что в селе был только один частный колодец, из которого они получали небольшие количества питьевой воды для своих детей и базовых нужд», — говорилось в сообщении СММ ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2016 года пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер отметила, что представители России взяли на себя обязательства по уплате долгов ЛНР за воду, поставляемую с Украины. «Механизм расчётов за воду перед Украиной, которую потребляют в отдельных районах Луганской области, согласован с учётом гарантий со стороны России этих платежей. Фактически впервые на неподконтрольной Украине части Донбасса признали проблему наличия долгов перед украинским бюджетом и необходимость их погашения», — написала Олифер по итогам встречи в Минске.