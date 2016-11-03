Москва, 3 ноября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Банк России повысил официальные курсы доллара США и евро к рублю на выходные и понедельник, 7 ноября, говорится в сообщении регулятора.

ИА REGNUM Рубль

Доллар США увеличился на 8,77 копейки и составил 63,5043 рубля. Официальный курс евро вырос на 36,38 копейки — до 70,5977 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанной по официальным курсам основных валют на 7 ноября, составляет 67,6963 рубля, она прибавила 21,2 копейки.